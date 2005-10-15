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Не хлебом единым Не хлебом единым
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Не хлебом единым, 2005

2005 / Россия
5.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть О фильме

- Гран-при XII КФ «Литература и кино» в Гатчине "Гранатовый браслет" - Станиславу Говорухину, "За талантливую реконструкцию стиля и духа времени", а также премия за лучшую операторскую работу (Ю.Клименко).
- Фильм "Не хлебом единым" признан лучшим на фестивале "Новое кино России".

Картина снята Станиславом Говорухиным по мотивам романа Владимира Дудинцева "Не хлебом единым". В послевоенные годы неимущий школьный учитель Лопаткин изобрел революционный метод изготовления двухслойных труб для химической промышленности. Попытавшись внедрить изобретение, он столкнулся с враждебностью отраслевых бюрократов во главе с директором трубозавода Дроздовым, пошел на принцип, в конечном счете сел за вредительство, но не сломался. У моральной победы, одержанной рационализатором, был и плотский, осязаемый символ — красавица Надежда Сергеевна, жена карьериста Дроздова, ушла к Лопаткину и осталась верна ему до конца.

5.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2005
Премьера в России 24 ноября 2005
Премьера онлайн 26 декабря 2005
Премьера в мире 15 октября 2005
Возраст 12+
Режиссер
Станислав Говорухин
Станислав Говорухин
В ролях
Глеб Пускепалис
Глеб Пускепалис
Игорь Черневич
Игорь Черневич
Владимир Кучеренко
Агриппина Стеклова
Агриппина Стеклова
Александр Ильин
Александр Ильин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Не хлебом единым 1 постер
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Не хлебом единым
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Пять фильмов Станислава Говорухина впервые появятся онлайн В онлайн-кинотеатре KION состоится релиз «Благословите женщину», «Не хлебом единым» и других картин режиссера.
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7 июня 2022 17:00
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