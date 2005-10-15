Не хлебом единым, 2005

Картина снята Станиславом Говорухиным по мотивам романа Владимира Дудинцева "Не хлебом единым". В послевоенные годы неимущий школьный учитель Лопаткин изобрел революционный метод изготовления двухслойных труб для химической промышленности. Попытавшись внедрить изобретение, он столкнулся с враждебностью отраслевых бюрократов во главе с директором трубозавода Дроздовым, пошел на принцип, в конечном счете сел за вредительство, но не сломался. У моральной победы, одержанной рационализатором, был и плотский, осязаемый символ — красавица Надежда Сергеевна, жена карьериста Дроздова, ушла к Лопаткину и осталась верна ему до конца.