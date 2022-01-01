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Глеб Пускепалис
Глеб Пускепалис
Gleb Puskepalis
О персоне
Фильмография
Глеб Пускепалис
Gleb Puskepalis
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Дата рождения
5 июля 1992
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер
Место рождения
Железноводск, Россия
Рост
193 см
Биография Глеба Пускепалиса
Родился 5 июля 1992 года. Железноводск, Россия.
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Фильмография Глеба Пускепалиса
9 дней и одно утро
драма
2014, Россия
3.0
Ловитор
драма
2005,
5.0
Не хлебом единым
драма, мелодрама
2005, Россия
5.0
Коктебель
драма
2003, Россия
6.0
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