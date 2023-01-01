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Оборотни Оборотни
Киноафиша Фильмы Оборотни Оборотни, 2005: актеры и роли
Cursed Оборотни 2005 / Германия / США
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Оборотни, 2005: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Уэс Крэйвен Уэс Крэйвен Wes Craven
В ролях
Кристина Риччи Кристина Риччи Christina Ricci Джошуа Джексон Джошуа Джексон Joshua Jackson Джуди Грир Джуди Грир Judy Greer Кристина Анапау Kristina Anapau Скотт Байо Scott Baio Джеймс Бролин Джеймс Бролин James Brolin Портия де Росси Джесси Айзенберг Джесси Айзенберг Jesse Eisenberg Скотт Фоули Скотт Фоули Scott Foley Шэшони Холл Крэйг Килборн Craig Kilborn Мишель Крузик Мишель Крузик Michelle Krusiec Миа Майкл Розенбаум Michael Rosenbaum Шеннон Элизабет Шеннон Элизабет Shannon Elizabeth
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