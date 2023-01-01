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Скоро в прокате "Мой пёс Руни"
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Оборотни
Оборотни, 2005: актеры и роли
Cursed
Оборотни
2005 / Германия / США
7.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5
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О фильме
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Кадры
Персоны
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Оборотни, 2005: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Уэс Крэйвен
Wes Craven
В ролях
Кристина Риччи
Christina Ricci
Джошуа Джексон
Joshua Jackson
Джуди Грир
Judy Greer
Кристина Анапау
Kristina Anapau
Скотт Байо
Scott Baio
Джеймс Бролин
James Brolin
Портия де Росси
Джесси Айзенберг
Jesse Eisenberg
Скотт Фоули
Scott Foley
Шэшони Холл
Крэйг Килборн
Craig Kilborn
Мишель Крузик
Michelle Krusiec
Миа
Майкл Розенбаум
Michael Rosenbaum
Шеннон Элизабет
Shannon Elizabeth
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