Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Крэйг Килборн
Craig Kilborn
Киноафиша
Персоны
Крэйг Килборн
Крэйг Килборн
Craig Kilborn
Дата рождения
24 августа 1962
Возраст
63 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Сценарист, Актер, Продюсер
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.0
Старая закалка
(2003)
6.3
Бронза
(2016)
6.1
Оборотни
(2005)
Фильмография Крэйг Килборн
6.3
Бронза
The Bronze
комедия, спорт, драма
2016, США
Смотреть трейлер
5.6
Правда и ничего кроме...
Full of It
комедия
2007, США / ЮАР / Италия
4.7
Лохматый папа
The Shaggy Dog
семейный, комедия, сказка
2006, США
5.8
Скамейка запасных
The Benchwarmers
комедия
2006, США
6.1
Оборотни
Cursed
триллер, ужасы
2005, Германия / США
Рецензия
7
Старая закалка
Old school
комедия
2003, США
Смотреть трейлер
Показать еще
За эти «понты» при заказе кухни дизайнер советует не переплачивать: дорогое ЛДСП и доводчики канули в небытие
Правда ли, что кошки опасны для пенсионеров? Инфекционист назвал настоящие группы риска — ответ вас удивит
Что жарить раньше — картошку или лук? Я все эти годы ошибался – зато теперь хрустит, как у бабушки
Русская «Игра престолов» за 1+ миллиард рублей – худший фильм в карьере Устюгова: историки хватались за сердце, ведь «это стыд и срам»
У «Дома дракона 3» по 32 млн просмотров на серию и 8.4 на IMDb: наскребли 7 худших изменений сюжета
Кинг назвал этот хоррор «потрясающим»: 7-серийная история о жутких детях собрала в себя все, за что обожают Короля ужасов
Пересматривала «Семнадцать мгновений» раз 5 — и только на 6-й заметила странную нашивку на форме Мюллера: ее там быть не должно
«Курица – не птица, сложный тест – пригодится»: ответите на 7 вопросов о «Женитьбе Бальзаминова» ровно за 60 секунд?
Этот тест ломает даже тех, кто цитирует советские фильмы с первой реплики: узнаете картину по одной детали?
«Думаю, в краже ребёнка замешаны дед и бабка»: зрители обсуждают 6 серию «Похищения» и строят всё более странные теории
Новый сериал про адвоката собрал 800 000 зрителей за вечер — и Netflix тут же забрал его себе: из тех, что смотрится за один присест
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить