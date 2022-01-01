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Приют Приют
Киноафиша Фильмы Приют Приют, 2007: актеры и роли
Orfanato, El Приют 2007 / Мексика / Испания
7.4 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 7.4
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Приют, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Хуан Антонио Байона Хуан Антонио Байона Juan Antonio Bayona
В ролях
Белен Руэда Белен Руэда Belén Rueda Фернандо Кайо Фернандо Кайо Fernando Cayo Роже Принсеп Мабель Ривера Mabel Rivera Монсеррат Карулла Андрес Гертрудикс Andrés Gertrúdix Эдгар Вивар Édgar Vivar Оскар Касас Oscar Casas Мирейя Рено Джорджина Авелланеда Карла Кордилло Алисия Алехандро Кампос Alejandro Campos Кармен Лопес Оскар Лара Oscar Lara Джералдин Чаплин Энрик Аркимбо Enric Arquimbau Бланка Мартинес Blanca Martínez Кароль Суарес Изабель Фриера Фернандо Маррот
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