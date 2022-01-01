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Приют
Приют, 2007: актеры и роли
Orfanato, El
Приют
2007 / Мексика / Испания
Трейлер
7.4
Оцените
23
голоса
Рейтинг IMDb: 7.4
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Приют, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Хуан Антонио Байона
Juan Antonio Bayona
В ролях
Белен Руэда
Belén Rueda
Фернандо Кайо
Fernando Cayo
Роже Принсеп
Мабель Ривера
Mabel Rivera
Монсеррат Карулла
Андрес Гертрудикс
Andrés Gertrúdix
Эдгар Вивар
Édgar Vivar
Оскар Касас
Oscar Casas
Мирейя Рено
Джорджина Авелланеда
Карла Кордилло Алисия
Алехандро Кампос
Alejandro Campos
Кармен Лопес
Оскар Лара
Oscar Lara
Джералдин Чаплин
Энрик Аркимбо
Enric Arquimbau
Бланка Мартинес
Blanca Martínez
Кароль Суарес
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