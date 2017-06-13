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Белен Руэда
Белен Руэда
Belén Rueda
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Belén Rueda
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Дата рождения
16 марта 1965
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Биография Белен Руэда
Родилась 16 марта 1965 года. Мадрид, Испания.
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Фильмография Белен Руэда
Тишина белого города
боевик, приключения, криминал
2019, Испания
5.0
Пакт
ужасы, триллер
2018, Испания
5.0
Блокнот Сары
триллер, драма, детектив
2018, Испания
5.0
Инсомния
ужасы, триллер
2018, Аргентина / Испания / Уругвай
5.0
Орбита 9
фантастика, драма, мелодрама
2016, Испания
6.0
Тело
мистика, триллер
2012, Испания
7.0
Дар
драма
2010, Испания
6.0
Прозрение
триллер, ужасы
2010, Испания
7.0
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