Мабель Ривера Mabel Rivera
Мабель Ривера

Мабель Ривера

Mabel Rivera

Дата рождения
20 июня 1952
Возраст
73 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Актёр ужасов

Популярные фильмы

Воскресенье 7.7
Воскресенье (2025)
Приют 7.6
Приют (2007)
Морщинки 7.4
Морщинки (2011)

Фильмография Мабель Ривера

Жанр
Год
Воскресенье 7.7
Воскресенье Los domingos
драма 2025, Испания / Франция
Прыжок! 6.4
Прыжок! ¡Salta!
комедия, семейный, фантастика 2023, Испания
Вкус ромашек
Вкус ромашек
драма, криминал, триллер 2018, Испания
Морщинки 7.4
Морщинки Arrugas
драма, анимация 2011, Испания
Роковой выбор 5.2
Роковой выбор Blackout
ужасы, триллер 2008, США
Приют 7.6
Приют Orfanato, El
мистика, триллер, ужасы, драма 2007, Мексика / Испания
Призраки Гойи 7.1
Призраки Гойи Goya's Ghosts
драма 2006, Испания
Море внутри 6.8
Море внутри Mar adentro / The Sea Inside
драма 2004, Испания
