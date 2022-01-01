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Новые похождения Кота в Сапогах Новые похождения Кота в Сапогах
Киноафиша Фильмы Новые похождения Кота в Сапогах Новые похождения Кота в Сапогах, 1958: актеры и роли
Новые похождения Кота в Сапогах 1958 / СССР
7.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Новые похождения Кота в Сапогах, 1958: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Александр Роу Александр Роу Alexander Rou
В ролях
Мария Барабанова Mariya Barabanova Анатолий Кубацкий Анатолий Кубацкий С. Жариков О. Горелова Я. Асмус О. Крылова Степан Каюков К. Злобин Тамара Носова Георгий Милляр Георгий Милляр Лидия Вертинская Владимир Володин Никита Кондратьев Лев Потемкин
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