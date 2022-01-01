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Александр Бруньковский
Александр Бруньковский
Alexander Brunkovsky
О персоне
Фильмография
Александр Бруньковский
Alexander Brunkovsky
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Дата рождения
23 января 1963
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актер
Место рождения
Одесса, СССР (Украина)
Биография Александра Бруньковского
Родился 23 января 1963 года. Одесса, СССР (Украина).
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Фильмография Александра Бруньковского
Игорь Бутман. Импровизация в поисках диалога
документальный, музыка
2021, Россия
0.0
Into_нация большой Одессы
документальный
2018, Россия / Украина
4.0
Жизнь врасплох
комедия, мелодрама
2007, Россия
5.0
Дополнительное время
комедия
2005, Россия
4.0
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