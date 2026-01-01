Инна выигрывает конкурс красоты в своём провинциальном городке и отправляется покорять Москву. Добиться признания с первого раза у девушки не получается, но судьба дарит ей ещё один неожиданный шанс...

Молодая девушка Инна из маленького городка побеждает в местном конкурсе красоты и в статусе «Мисс Галушкино» едет в Москву. Девушка мечтает о подиуме, но в столичном доме моделей Инну сразу отсеивают. Начинающую манекенщицу замечает молодой кутюрье Эжен Пахмутов, который предлагает неопытной модели поучаствовать в своём показе. Инна сразу соглашается, но первое же её дефиле оборачивается полным провалом – лопается бретелька платья, которое на ней надето.

По мнению Инны и Эжена всё случившееся – настоящий кошмар, но именно этот неудачный опыт делает их знаменитыми, открывая дорогу в мир моды. Тем временем мать Инны, женщина с высокими моральными устоями, приезжает в Москву, чтобы отговорить дочь заниматься такой позорной, по ее мнению, работой. А Эжен, которого на самом деле зовут Женя, влюбляется в нашу героиню.