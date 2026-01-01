Выдав замуж свою 20-летнюю дочь, супруги Алексей и Марина вдруг понимают, что в жизненном реестре поставлена последняя галочка: квартира есть, бизнес функционирует, чадо пристроено. Казалось бы, можно уже пожить для себя, но тут муж и жена ссорятся, а потом заключают пари: тот, кто первым будет пойман на адюльтере или попросится назад, в семью, теряет и бизнес, и квартиру. В начавшейся войне в ход идет все — даже инструкция по соблазнению собственного мужа, которую супруга коварно отдает секретарше своего благоверного. Сможет ли муж сопротивляться подобной атаке?