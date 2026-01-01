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Постер фильма Крепкий брак
5.3
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5.3

Крепкий брак

, 2012
Крепкий брак
Россия / мелодрама / 18+
Постер фильма Крепкий брак
5.3

О фильме

Выдав замуж свою 20-летнюю дочь, супруги Алексей и Марина вдруг понимают, что в жизненном реестре поставлена последняя галочка: квартира есть, бизнес функционирует, чадо пристроено. Казалось бы, можно уже пожить для себя, но тут муж и жена ссорятся, а потом заключают пари: тот, кто первым будет пойман на адюльтере или попросится назад, в семью, теряет и бизнес, и квартиру. В начавшейся войне в ход идет все — даже инструкция по соблазнению собственного мужа, которую супруга коварно отдает секретарше своего благоверного. Сможет ли муж сопротивляться подобной атаке?

В ролях

Наталья Ноздрина
Наталья Ноздрина
Андрей Межулис
Андрей Межулис
Камиль Ларин
Камиль Ларин
Юлия Меньшова
Юлия Меньшова
Анна Скиданова
Анна Скиданова
Режиссер Леонид Мазор
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2012

Рейтинг фильма

5.3
Оцените 10 голосов
Место в рейтинге
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