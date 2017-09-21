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Дмитрий Кубасов
Дмитрий Кубасов
Dmitriy Kubasov
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Дмитрий Кубасов
Dmitriy Kubasov
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Дата рождения
25 февраля 1985
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Режиссер
Биография Дмитрия Кубасова
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Фильмография Дмитрия Кубасова
Город уснул
драма
2020, Россия
4.0
Бабочки
драма, документальный
2017, Россия
5.0
Комбинат "Надежда"
драма
2013, Россия
0.0
Зима, уходи!
документальный
2012, Россия
5.0
Детям до 16...
мелодрама
2010, Россия
7.0
Пестрые сумерки
мюзикл, мелодрама
2009, Россия
6.0
Озеро
драма
2008, Франция
4.0
ССД
триллер, ужасы
2008, Россия
7.0
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Стартует Фестиваль документальной мелодрамы «Саратовские страдания»
22 сентября начинаются показы 14-го Международного фестиваля документальной мелодрамы «Саратовские страдания», которые продлятся до 27 числа. Проходящий под девизом «Саратов
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21 сентября 2017 00:07
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