О персоне
Фильмография
Спектакли
Александра Прокофьева
Aleksandra Prokofeva
Киноафиша
Персоны
Александра Прокофьева
Александра Прокофьева
Aleksandra Prokofeva
Дата рождения
25 января 1985
Возраст
41 год
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Романтическая актриса, Драматический актёр, Комедийный актёр
Популярные фильмы
5.6
Жизнь врасплох
(2007)
4.9
Петрович
(2013)
0.0
Дождаться любви
(2014)
Фильмография Александра Прокофьева
Жанр
Все
Детектив
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Год
Все
2026
2019
2014
2013
2011
2007
Все
6
Фильмы
2
Сериалы
4
Актриса
6
Я тебя найду через года
мелодрама, драма
2026, Россия
Поселенцы
драма, криминал, детектив
2019, Россия
Дождаться любви
мелодрама
2014, Россия
4.9
Петрович
драма, криминал, детектив
2013, Россия
Предсказание
Predskazanie
мелодрама
2011, Россия
5.6
Жизнь врасплох
Zhizn vrasplokh
комедия, мелодрама
2007, Россия
Другие проекты Александра Прокофьева
0+
Обед для грешников
Билеты
16+
Обед для грешников
Билеты
0+
Обед для грешников
Информация
