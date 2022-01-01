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Марина Яковлева
Марина Яковлева
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Марина Яковлева
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Дата рождения
1 апреля 1959
Возраст
63 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Место рождения
Зима, Иркутская область, СССР (Россия)
Рост
160 см
Биография Марины Яковлевой
Родилась 1 апреля 1959 года. Зима, Иркутская область, СССР (Россия).
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Фильмография Марины Яковлевой
Виват, Анна!
исторический, приключения
2008, Россия
5.0
Смокинг по-рязански
мелодрама, комедия
2008, Россия
0.0
Жизнь врасплох
комедия, мелодрама
2007, Россия
5.0
Травести
мелодрама
2006, Россия
6.0
Маша и звери
семейный, детский
1995, Россия
0.0
Жажда страсти
драма
1991, СССР
7.0
Раз, два - горе не беда
сказка, семейный
1988, СССР
8.0
Наградить (посмертно)
боевик, криминал
1986, СССР
6.0
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