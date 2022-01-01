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Марина Яковлева

Марина Яковлева
Марина Яковлева
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Дата рождения
1 апреля 1959
Возраст
63 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Место рождения
Зима, Иркутская область, СССР (Россия)
Рост
160 см
Биография Марины Яковлевой

Родилась 1 апреля 1959 года. Зима, Иркутская область, СССР (Россия).

Фильмография Марины Яковлевой
Виват, Анна!
Виват, Анна!
исторический, приключения 2008, Россия
5.0
Смокинг по-рязански
Смокинг по-рязански
мелодрама, комедия 2008, Россия
0.0
Жизнь врасплох
Жизнь врасплох
комедия, мелодрама 2007, Россия
5.0
Травести
Травести
мелодрама 2006, Россия
6.0
Маша и звери
Маша и звери
семейный, детский 1995, Россия
0.0
Жажда страсти
Жажда страсти
драма 1991, СССР
7.0
Раз, два - горе не беда
Раз, два - горе не беда
сказка, семейный 1988, СССР
8.0
Наградить (посмертно)
Наградить (посмертно)
боевик, криминал 1986, СССР
6.0
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