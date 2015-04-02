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Война динозавров Война динозавров
Киноафиша Фильмы Война динозавров Отзывы о фильме «Война динозавров»
D-War Война динозавров 2007 / Корея / США
5.5 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 3.5
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Отзывы о фильме «Война динозавров»

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Комментарии Обсудить в чате
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stop 2 апреля 2015, 12:51
Сюжет, конечно. полная бредятина, но спецэффектыв фильме еще как радуют глаз, обязательно еще раз посмотрю в кино, тем более что там будет европейский релиз, а он длиннее на 17 минут
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
рыба 2 апреля 2015, 12:51
посмотрел фильм..



красивый но бредовый..



вначале интрига потом минут 20 бредовый рассказ про древнею легенду потом 20 минут затупа героеев.



потом в город врываются плохиши и крушат все вокруг в стиле трансформеров.

сюжет 2 -

графика 5
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
рыба 2 апреля 2015, 12:51
если кого угораздит пойти в киотеатр на этот фильм, рекомендую опаздать минут на 40

самое интересное в фильме - бои имнгов с армией сша в городе, происходят ближе к концу,

начало фильма откровенная муть.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Mint 2 апреля 2015, 12:51
Я смотрел "это" чудо. Не ведитесь на трейлер, в нем собрано самое лучшее из фильма. Поверьте, задумка у фильма ничего, но исполнение дешевое (((
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
AntLit 2 апреля 2015, 12:51
На самом деле задумка хорошая, но реализация... 2-- с натягом! Посмотреть только ради спецэффектов можно, наверное✊ . Хотя скорее год на 2003-04 тянет.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
George LookAss 2 апреля 2015, 12:51
Складывается впечатление, что peacefrog'у прокатчики заплатили за рекламу, вот он вон из кожи и лезет

После слов о том, что фильм получился круче трансформеров я на него точно не пойду, потому, как это явный бред!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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