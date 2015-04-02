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Война динозавров
Отзывы о фильме «Война динозавров»
D-War
Война динозавров
2007 / Корея / США
5.5
Оцените
24
голоса
Рейтинг IMDb: 3.5
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stop
2 апреля 2015, 12:51
Сюжет, конечно. полная бредятина, но спецэффектыв фильме еще как радуют глаз, обязательно еще раз посмотрю в кино, тем более что там будет европейский релиз, а он длиннее на 17 минут
2 апреля 2015, 12:51
0
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рыба
2 апреля 2015, 12:51
посмотрел фильм..
красивый но бредовый..
вначале интрига потом минут 20 бредовый рассказ про древнею легенду потом 20 минут затупа героеев.
потом в город врываются плохиши и крушат все вокруг в стиле трансформеров.
сюжет 2 -
графика 5
2 апреля 2015, 12:51
0
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рыба
2 апреля 2015, 12:51
если кого угораздит пойти в киотеатр на этот фильм, рекомендую опаздать минут на 40
самое интересное в фильме - бои имнгов с армией сша в городе, происходят ближе к концу,
начало фильма откровенная муть.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Mint
2 апреля 2015, 12:51
Я смотрел "это" чудо. Не ведитесь на трейлер, в нем собрано самое лучшее из фильма. Поверьте, задумка у фильма ничего, но исполнение дешевое (((
2 апреля 2015, 12:51
0
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AntLit
2 апреля 2015, 12:51
На самом деле задумка хорошая, но реализация... 2-- с натягом! Посмотреть только ради спецэффектов можно, наверное✊ . Хотя скорее год на 2003-04 тянет.
2 апреля 2015, 12:51
0
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George LookAss
2 апреля 2015, 12:51
Складывается впечатление, что peacefrog'у прокатчики заплатили за рекламу, вот он вон из кожи и лезет
После слов о том, что фильм получился круче трансформеров я на него точно не пойду, потому, как это явный бред!
2 апреля 2015, 12:51
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красивый но бредовый..
вначале интрига потом минут 20 бредовый рассказ про древнею легенду потом 20 минут затупа героеев.
потом в город врываются плохиши и крушат все вокруг в стиле трансформеров.
сюжет 2 -
графика 5
самое интересное в фильме - бои имнгов с армией сша в городе, происходят ближе к концу,
начало фильма откровенная муть.
После слов о том, что фильм получился круче трансформеров я на него точно не пойду, потому, как это явный бред!
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