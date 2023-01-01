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Война динозавров Война динозавров
Киноафиша Фильмы Война динозавров Война динозавров, 2007: актеры и роли
D-War Война динозавров 2007 / Южная Корея / США
5.5 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 3.5
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Война динозавров, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Шим Хюн-рэ
В ролях
Джейсон Бер Jason Behr Аманда Брукс Amanda Brooks Роберт Форстер Роберт Форстер Robert Forster Крэйг Робинсон Крэйг Робинсон Craig Robinson Крис Малки Крис Малки Chris Mulkey Джон Эйлс Джон Эйлс John Ales Элизабет Пенья Элизабет Пенья Elizabeth Peña Билли Гарделл Билли Гарделл Billy Gardell Холмс Осборн Holmes Osborne НиКоль Робинсон NiCole Robinson Джеффри Пирсон Geoffrey Pearson Коди Эренс Мэттайэс Хьюз Дерек Мирс Дерек Мирс Derek Mears Джейми Кэлер Керри Лиу Майкл Шамус Уайлз Michael Shamus Wiles Элой Касадос Eloy Casados Айми Гарсиа Aimee Garcia
Вызов
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