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Скоро в прокате "Реинкарнация. Новая глава"
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Война динозавров
Война динозавров, 2007: актеры и роли
D-War
Война динозавров
2007 / Южная Корея / США
5.5
Оцените
24
голоса
Рейтинг IMDb: 3.5
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Война динозавров, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Шим Хюн-рэ
В ролях
Джейсон Бер
Jason Behr
Аманда Брукс
Amanda Brooks
Роберт Форстер
Robert Forster
Крэйг Робинсон
Craig Robinson
Крис Малки
Chris Mulkey
Джон Эйлс
John Ales
Элизабет Пенья
Elizabeth Peña
Билли Гарделл
Billy Gardell
Холмс Осборн
Holmes Osborne
НиКоль Робинсон
NiCole Robinson
Джеффри Пирсон
Geoffrey Pearson
Коди Эренс
Мэттайэс Хьюз
Дерек Мирс
Derek Mears
Джейми Кэлер
Керри Лиу
Майкл Шамус Уайлз
Michael Shamus Wiles
Элой Касадос
Eloy Casados
Айми Гарсиа
Aimee Garcia
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