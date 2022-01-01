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Война Война
Киноафиша Фильмы Война Война, 2007: актеры и роли
War Война 2007 / США
7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Война, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Филлип Г. Этвелл
В ролях
Джет Ли Джет Ли Jet Li Джейсон Стэйтем Джейсон Стэйтем Jason Statham Девон Аоки Devon Aoki Луис Гусман Луис Гусман Luis Guzmán Рё Исибаси Ryo Ishibashi Надин Веласкес Надин Веласкес Nadine Velazquez Сол Рубинек Сол Рубинек Saul Rubinek Джон Лоун John Lone Стеф Сонг Steph Song Николас Элиа Nicholas Elia Терри Чен Терри Чен Terry Chen Кеннет Чой Кеннет Чой Kenneth Choi Пол Джэрретт Сун Канг Аарон Перл Aaron Pearl Андреа Рот Андреа Рот Andrea Roth Питер Шинкода Peter Shinkoda Мэттью Сент-Патрик Mathew St. Patrick Кейн Косуги Kane Kosugi
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