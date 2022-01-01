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Война
Война, 2007: актеры и роли
War
Война
2007 / США
Трейлер
7.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Трейлеры
Война, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Филлип Г. Этвелл
В ролях
Джет Ли
Jet Li
Джейсон Стэйтем
Jason Statham
Девон Аоки
Devon Aoki
Луис Гусман
Luis Guzmán
Рё Исибаси
Ryo Ishibashi
Надин Веласкес
Nadine Velazquez
Сол Рубинек
Saul Rubinek
Джон Лоун
John Lone
Стеф Сонг
Steph Song
Николас Элиа
Nicholas Elia
Терри Чен
Terry Chen
Кеннет Чой
Kenneth Choi
Пол Джэрретт
Сун Канг
Аарон Перл
Aaron Pearl
Андреа Рот
Andrea Roth
Питер Шинкода
Peter Shinkoda
Мэттью Сент-Патрик
Mathew St. Patrick
Кейн Косуги
Kane Kosugi
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