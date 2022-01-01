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Отец Отец
Киноафиша Фильмы Отец Отец, 2007: актеры и роли
Отец 2007 / Россия
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Отец, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Иван Соловов
В ролях
Алексей Гуськов Алексей Гуськов Полина Кутепова Полина Кутепова Екатерина Васильева Екатерина Васильева Лидия Вележева Лидия Вележева Людмила Аринина Светлана Иванова Светлана Иванова Роман Мадянов Роман Мадянов Александр Баширов Александр Баширов
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