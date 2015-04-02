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Ярмарка тщеславия
Отзывы о фильме «Ярмарка тщеславия»
Vanity Fair
Ярмарка тщеславия
2004 / США / Великобритания
7.2
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Sherlina
2 апреля 2015, 12:51
1.Кто-нибудь знает, где он вообще идти будет, помимо РОлана?
2.Crazy: если ты читала комментарий на том сайте, то он отличается редкостной неправдоподобностью..
2 апреля 2015, 12:51
0
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Тоник
2 апреля 2015, 12:51
Фильм превзошел ожидания. Во-первых, из-за нестандартной трактовки: этой мисс Шарп, действительно, «просто не повезло». Во-вторых, благодаря неожиданно обнаруженному сходству «Ярмарки тщеславия» и «Унесенных ветром»: что Ребекка, что Скарлетт в погоне за туманом предали единственных своих людей, понимавших и принимавших их такими, какие они есть. К тому же, касательно обеих героинь было применено одно общее выражение: «кошки – и то лучшие матери». Ну и множество других мелочей. Удивительное чувство – осознать, что близость этих персонажей не замечалась добрую дюжину лет…
Еще, пожалуй, надо отметить интересную особенность этого фильма, позволяющую ему удерживать зрителя в калейдоскопе сцен: актеры носят пестрые балаганные одежды, заданно двигаются, говорят, - но переживают реальные человеческие чувства, будь то слезы унижения маркизы Стайн или беспокойство о своей жене Родона Кроули, готовящегося умереть. Достоверный жизни контраст.
2 апреля 2015, 12:51
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Тоник
2 апреля 2015, 12:51
Обе...
2 апреля 2015, 12:51
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Тоник
2 апреля 2015, 12:51
Фильм и книга непохожи в силу сделанных по-разному акцентов. У Теккерея персонажи выписаны иронично, показано несоответствие между внешним и внутренним каждого. К тому же, его Бекки, использовавшая под маской добродетели глупость, тщеславие и жадность людей, совершавшая бесчестные поступки и получившая в итоге деньги, но не счастье – превращается в конце книги в чудовище, поскольку так и не понимает, что лишилась лучших качеств человеческой души, лишилась семьи и собственного лица. В фильме же персонажи, как правило, не двуличны, а Бекки – так просто «лягушка изо всех сил работающая лапками, чтобы выбраться из кувшина с молоком», жертва обстоятельств, яркая и цельная личность. Короче, фильму не хватает второго дна, сатиры – в экранное время это не поместилось.
Риз Уизерспун же сыграла отлично, а вместе с Джеймсом Парефоем составила очень стильную пару Кроули.
2 апреля 2015, 12:51
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Тоник
2 апреля 2015, 12:51
Если это спектакль, что шел в Александринке, - действительно, он очень неплохой. Но мне вообще кажется, что "Ярмарку тщеславия" сложно испортить - в любой интерпретации эта вещь производит сильное впечатление.
2 апреля 2015, 12:51
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Тоник
2 апреля 2015, 12:51
Если книга так понравилась в кратком изложении, то, конечно, стоит как-нибудь прочесть ее полностью, хоть Теккерей - не Коэльо: готовых рецептов счастья не дает…
"Отчего Гомеры и Шекспиры говорили про любовь, про славу и про страдания, а литература нашего века есть только бесконечная повесть "Снобов" и "Тщеславия"?» - спрашивал Л.Толстой. Наверное, оттого, что мир теперь – «место суетное, злонравное, сумасбродное, полное всяческих надувательств, фальши и притворства», ярмарка, где «титул и карета четверней – игрушки более дорогие, чем счастье» - отвечал Теккерей.
А что до спектаклей и фильма – мне, например, обычно интересно узнать, как какое-то произведение понял кто-то другой, и сравнить с собственным впечатлением. Так что, может, и вам захочется попозже увидеть этот фильм, даже если кастинг не по душе.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Тоник
2 апреля 2015, 12:51
Эта цитата взята из «Севастополь в мае» (1855 год) - рассказа, написанного как раз в тот период, когда в России Теккерей и Диккенс были самым популярными иностранными авторами. А что же до замеченного Толстым контраста, думаю, дело в обращении писателей 50-х годов (прежде всего, английских) к реализму. «Романтический метод ищет исключительного, реалистический – обычного». И, к сожалению, это «обычное» довольно неприглядно. Но, вообще, лучше задайте этот вопрос литератору…
2 апреля 2015, 12:51
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Глюк
2 апреля 2015, 12:51
что маразмом вы тут страдаете?! Фильм - лажа! Режиссёр стопудняк не врубился в роман Теккерея...и смотреть такую поганку просто не советую!!!✊
2Тоник:
"У Теккерея персонажи выписаны иронично, показано несоответствие между внешним и внутренним каждого...В фильме же персонажи, как правило, не двуличны, а Бекки – так просто «лягушка изо всех сил работающая лапками, чтобы выбраться из кувшина с молоком», жертва обстоятельств, яркая и цельная личность."
"Фильм и книга непохожи в силу сделанных по-разному акцентов."
Вы сами, уважаемый, все прекрасно поняли! и сравнивать тут нечего! Фильм - туп! А Тиккерей - гений!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Тоник
2 апреля 2015, 12:51
to Глюк:
Вообще-то, меня больше всего удивило сходство Бекки и Скарлетт, обнаруженное именно благодаря этой «поганке». Так что моя радость, конечно, субъективна.
А экранизация классики, если вспомнить "Идиота" и "Трою", может повысить интерес к первоисточникам, что, согласитесь, - тоже неплохо.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Глюк
2 апреля 2015, 12:51
Стою я, значит, в магазине и читаю на обратной стороне диска о фильме!
Стоят рядом два чудака, тоже смотрят фильмы. Тут они увидели у меня на руках этот фильм и потянулись за ним. Один из них, вроде, умный и начитанный, но косит под второго, строя из себя крутого и зашибенного чувака!
Первый, говорит, что-то вроде: «ААААА! Я читал этот роман в пятом классе, там есть такая …..(позволю себе не цитировать его сладкую местами речь) Беки, в которую я даже был влюблён, такая женщина…», что-то вроде в этом духе. Второй ему: «Давай купим что ли?!» и попёрли к кассе…А там была очередь, сами понимаете воскресенье, на Невском…
Так, они постояли минут 8, посмеялись над всеми девушками (которые, кстати, были довольно симпатичными) работавшими на кассе и над консультантами. И первый говорит: «А, вот ты знаешь, что все женщины всё же…., даже писатель, который написал книгу эту «БАЗАР тщеславия» очень тонко об этом заметил, все они пытаются удачно выскочить замуж, за богатого…мучают нас мужей, изменяют….» и прочее.
Я тут подумал.…Купил этот фильм (который оказался полной лажей). Как уже выше говорилось, фильм никакого отношение к книге не имеет, и сравнивать их – пустое занятие!
А эти два «молодца» (который вот так и позорят не только народ, но которые и сами по себе уродливы в душе), поиздевались над Теккереем…Они ведь даже и не читали книгу и понятие не имеют её содержание…
2crazy✊
А читающим роман замечу, не смотрите, пожалуйста, фильм!!! Испортите весь кайф от книги!!!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Тоник
2 апреля 2015, 12:51
to Глюк:
Хорошая история!..
Но проблема, по-моему, заключается не столько в слабости экранизации, сколько в обманутом ожидании. Опыт подсказывает, что разочарование наступит неизбежно, когда на фильм возлагается слишком много надежд.
Да здравствуют отрицательные отзывы!..
А «БАЗАР» - это не критично: в первом русском переводе эта книга вышла под названием «Базар житейской суеты».
2 апреля 2015, 12:51
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Глюк
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Тоник, 22/04/2005 - 12:27:37):
Но проблема, по-моему, заключается не столько в слабости экранизации, сколько в обманутом ожидании.
А Вам не кажется, что Узерспун вообще не справилась с ролью Бекки? Когда читал, я её представлял совсем иначе, что-то вроде пронырливой, но в то же время мягкой и ранимой девушки, а тут?!
Цитата (Тоник, 22/04/2005 - 12:27:37):
А «БАЗАР» - это не критично: в первом русском переводе эта книга вышла под названием «Базар житейской суеты».
на это и намекал, такой молодой человек "умным оказался", знает, что был "Базар", а не "Ярмарка"...
2 апреля 2015, 12:51
0
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Тоник
2 апреля 2015, 12:51
to Глюк:
Мне кажется, что вы идеализируете женщин, в отличие от Теккерея. В фильме, уж не знаю, исходя из каких именно соображений, образ Бекки был здорово приглажен и смягчен – может оттого, повторюсь, что не хватало времени на показ двуличности персонажей. Здесь, к примеру, Родона-младшего из комнаты выставил по-тихому маркиз Стайн, в то время как в книге сама Бекки надавала ему пощечин, а многие бесчестные поступки даже не упомянуты (типа обманов, мошенничества, кражи и т.д.). Так что, скорее уж Ребекка в исполнении Уизерспун есть «мягкая и ранимая девушка», чем та книжная «знаменитая кукла Бекки», что «проявила необычайную гибкость в суставах и оказалась весьма проворной на проволоке».
Ха! И вас очаровала мисс Шарп?
Не ведитесь на внешнее, смотрите на поступки. Как говорит моя сестра: «мужчины – хитиновые, женщины – позвоночные».
2 апреля 2015, 12:51
0
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Тоник
2 апреля 2015, 12:51
to Тень:
Своевременно ответить не было возможности – извините.
Попробую обосновать свое впечатление.
Оба персонажа в структуре соответствующих книг выступают в роли катализатора: живут и действуют нетипично для среднего представителя своего слоя, балансируя на грани ненависти к себе окружающих, при их появлении общество остро реагирует и заметно обнаруживает присущие ему черты.
Обе героини готовы «быть леди» только при наличии круглого счета, при отсутствии такового – позволяют себе лишь поддерживать лохмотья репутации добропорядочности, как способствующий достижению цели инструмент. При всей разнице в IQ, материальном положении и в воспитании, героини равно готовы выбросить за борт «гордость, и честь, и правдивость, и целомудрие, и милосердие», когда «на море - буря», равно видят в деньгах и статусе гарант личного стабильного положения – продолжение рода одинаково их не занимает.
Да, и еще они, напрочь лишенные дара сопереживания, в избытке обладают яростной силой жить и «уже ничего не бояться».
P.S. По мнению некоторых, у Митчелл была идея «да янки ли Америка?». О Скарлетт же она говорила следующее: « Я нахожу нелепым и смешным, что мисс О’Хара стала чем-то вроде национальной героини: я думаю, что это очень скверно – для морального и умственного состояния нации, - если нация способна аплодировать и увлекаться женщиной, которая вела себя подобным образом…» Так что на знаменах американского индивидуализма Скарлетт наверное очутилась вопреки желаниям Митчелл (а мисс Шарп не оказалась там по причине европейского происхождения).
2 апреля 2015, 12:51
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Тоник
2 апреля 2015, 12:51
to Тень:
Ура!
Только как тогда быть с некорректностью аналогии, если мнение автора отнюдь не является решающим, как и мнение иностранцев-читателей, - а эти героини, равно чуждые русскому самосознанию, хотя,возможно, что временно, между тем обнаруживают явное сходство психотипов и мотиваций поступков?
2 апреля 2015, 12:51
0
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Тоник
2 апреля 2015, 12:51
В общем-то, вы ответили…
Суть мысли была в следующем:
- если факт заключается в том, что персонажи похожи, и даже, поменяй их местами, ход событий в книгах, пожалуй, не сильно изменится;
- если согласиться со Станиславским в том, что у любого произведения есть три автора (перефразирую: создатель, интерпретатор и зритель), чьи взгляды на творение могут не совпадать (обе книги – оба фильма - …);
- если фактом является то, что оценка «моралистами» поступков героинь едина, и оценка пресловутыми «американцами» (чьим национальным признаком, наверное, скоро станут «горящие» уши), в корне отличная от первой, практически едина – недаром в экранизациях моменты бесчестных дел и делишек что Скарлетт, что Бекки благополучно замяты;
- если корректность означает «точность, правильность, четкость»;
то получается, что сложно называть некорректной любую из точек зрения, поскольку взгляд, в данном случае, полностью определяется позицией человека, принадлежностью его к конкретному лагерю: «моралистов», «практичных», «националистов», и пр. - и человек, будучи последовательным своей нравственной позиции, разумеется, не может быть корректным противоположной.
А какие чувства/мысли остались у вас после просмотра «Ярмарки»?
P.S. Вечерами говорю еще более запутанно, чем пишу - побочный эффект тренировок...
2 апреля 2015, 12:51
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Тень
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Тоник, 01/05/2005 - 15:21:28):
А какие чувства/мысли остались у вас после просмотра «Ярмарки»?
"Чувства" - 1.смотрю красивый, костюмный фильм.
2.из меня почему-то пытаются вытянуть сочувствие
"Мысли" - сатира трудный жанр. Он требует высокого уровня самосознания у зрителя. Если этого самосознания нет, то все превращается в водевиль или мелодраму.
2 апреля 2015, 12:51
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Тоник
2 апреля 2015, 12:51
«А еще, что женщине раньше найти свое место в социуме было очень трудно»
- Только тогда, когда не устраивало собственное, отведенное ей этим социумом, место, - а впрочем, и мужчине тоже нелегко приходилось в случае, если он сам устраивал свою судьбу. Кстати, почему в прошедшем времени. Это и поныне - дело обычное.
2 апреля 2015, 12:51
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Катя Стецькович
30 января 2021, 18:33
Бред актери ужасно переигривают.Глупейшая и наглейшая главная героиня.Фу мерзость Ети костюми нестоят нього фильма.Несоветую тратить время на ету постановку
30 января 2021, 18:33
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2.Crazy: если ты читала комментарий на том сайте, то он отличается редкостной неправдоподобностью..
Еще, пожалуй, надо отметить интересную особенность этого фильма, позволяющую ему удерживать зрителя в калейдоскопе сцен: актеры носят пестрые балаганные одежды, заданно двигаются, говорят, - но переживают реальные человеческие чувства, будь то слезы унижения маркизы Стайн или беспокойство о своей жене Родона Кроули, готовящегося умереть. Достоверный жизни контраст.
Риз Уизерспун же сыграла отлично, а вместе с Джеймсом Парефоем составила очень стильную пару Кроули.
"Отчего Гомеры и Шекспиры говорили про любовь, про славу и про страдания, а литература нашего века есть только бесконечная повесть "Снобов" и "Тщеславия"?» - спрашивал Л.Толстой. Наверное, оттого, что мир теперь – «место суетное, злонравное, сумасбродное, полное всяческих надувательств, фальши и притворства», ярмарка, где «титул и карета четверней – игрушки более дорогие, чем счастье» - отвечал Теккерей.
А что до спектаклей и фильма – мне, например, обычно интересно узнать, как какое-то произведение понял кто-то другой, и сравнить с собственным впечатлением. Так что, может, и вам захочется попозже увидеть этот фильм, даже если кастинг не по душе.
2Тоник:
"У Теккерея персонажи выписаны иронично, показано несоответствие между внешним и внутренним каждого...В фильме же персонажи, как правило, не двуличны, а Бекки – так просто «лягушка изо всех сил работающая лапками, чтобы выбраться из кувшина с молоком», жертва обстоятельств, яркая и цельная личность."
"Фильм и книга непохожи в силу сделанных по-разному акцентов."
Вы сами, уважаемый, все прекрасно поняли! и сравнивать тут нечего! Фильм - туп! А Тиккерей - гений!
Вообще-то, меня больше всего удивило сходство Бекки и Скарлетт, обнаруженное именно благодаря этой «поганке». Так что моя радость, конечно, субъективна.
А экранизация классики, если вспомнить "Идиота" и "Трою", может повысить интерес к первоисточникам, что, согласитесь, - тоже неплохо.
Стоят рядом два чудака, тоже смотрят фильмы. Тут они увидели у меня на руках этот фильм и потянулись за ним. Один из них, вроде, умный и начитанный, но косит под второго, строя из себя крутого и зашибенного чувака!
Первый, говорит, что-то вроде: «ААААА! Я читал этот роман в пятом классе, там есть такая …..(позволю себе не цитировать его сладкую местами речь) Беки, в которую я даже был влюблён, такая женщина…», что-то вроде в этом духе. Второй ему: «Давай купим что ли?!» и попёрли к кассе…А там была очередь, сами понимаете воскресенье, на Невском…
Так, они постояли минут 8, посмеялись над всеми девушками (которые, кстати, были довольно симпатичными) работавшими на кассе и над консультантами. И первый говорит: «А, вот ты знаешь, что все женщины всё же…., даже писатель, который написал книгу эту «БАЗАР тщеславия» очень тонко об этом заметил, все они пытаются удачно выскочить замуж, за богатого…мучают нас мужей, изменяют….» и прочее.
Я тут подумал.…Купил этот фильм (который оказался полной лажей). Как уже выше говорилось, фильм никакого отношение к книге не имеет, и сравнивать их – пустое занятие!
А эти два «молодца» (который вот так и позорят не только народ, но которые и сами по себе уродливы в душе), поиздевались над Теккереем…Они ведь даже и не читали книгу и понятие не имеют её содержание…
2crazy✊
А читающим роман замечу, не смотрите, пожалуйста, фильм!!! Испортите весь кайф от книги!!!
Хорошая история!..
Но проблема, по-моему, заключается не столько в слабости экранизации, сколько в обманутом ожидании. Опыт подсказывает, что разочарование наступит неизбежно, когда на фильм возлагается слишком много надежд.
Да здравствуют отрицательные отзывы!..
А «БАЗАР» - это не критично: в первом русском переводе эта книга вышла под названием «Базар житейской суеты».
А Вам не кажется, что Узерспун вообще не справилась с ролью Бекки? Когда читал, я её представлял совсем иначе, что-то вроде пронырливой, но в то же время мягкой и ранимой девушки, а тут?!
Цитата (Тоник, 22/04/2005 - 12:27:37):А «БАЗАР» - это не критично: в первом русском переводе эта книга вышла под названием «Базар житейской суеты».
на это и намекал, такой молодой человек "умным оказался", знает, что был "Базар", а не "Ярмарка"...
Мне кажется, что вы идеализируете женщин, в отличие от Теккерея. В фильме, уж не знаю, исходя из каких именно соображений, образ Бекки был здорово приглажен и смягчен – может оттого, повторюсь, что не хватало времени на показ двуличности персонажей. Здесь, к примеру, Родона-младшего из комнаты выставил по-тихому маркиз Стайн, в то время как в книге сама Бекки надавала ему пощечин, а многие бесчестные поступки даже не упомянуты (типа обманов, мошенничества, кражи и т.д.). Так что, скорее уж Ребекка в исполнении Уизерспун есть «мягкая и ранимая девушка», чем та книжная «знаменитая кукла Бекки», что «проявила необычайную гибкость в суставах и оказалась весьма проворной на проволоке».
Ха! И вас очаровала мисс Шарп?
Не ведитесь на внешнее, смотрите на поступки. Как говорит моя сестра: «мужчины – хитиновые, женщины – позвоночные».
Своевременно ответить не было возможности – извините.
Попробую обосновать свое впечатление.
Оба персонажа в структуре соответствующих книг выступают в роли катализатора: живут и действуют нетипично для среднего представителя своего слоя, балансируя на грани ненависти к себе окружающих, при их появлении общество остро реагирует и заметно обнаруживает присущие ему черты.
Обе героини готовы «быть леди» только при наличии круглого счета, при отсутствии такового – позволяют себе лишь поддерживать лохмотья репутации добропорядочности, как способствующий достижению цели инструмент. При всей разнице в IQ, материальном положении и в воспитании, героини равно готовы выбросить за борт «гордость, и честь, и правдивость, и целомудрие, и милосердие», когда «на море - буря», равно видят в деньгах и статусе гарант личного стабильного положения – продолжение рода одинаково их не занимает.
Да, и еще они, напрочь лишенные дара сопереживания, в избытке обладают яростной силой жить и «уже ничего не бояться».
P.S. По мнению некоторых, у Митчелл была идея «да янки ли Америка?». О Скарлетт же она говорила следующее: « Я нахожу нелепым и смешным, что мисс О’Хара стала чем-то вроде национальной героини: я думаю, что это очень скверно – для морального и умственного состояния нации, - если нация способна аплодировать и увлекаться женщиной, которая вела себя подобным образом…» Так что на знаменах американского индивидуализма Скарлетт наверное очутилась вопреки желаниям Митчелл (а мисс Шарп не оказалась там по причине европейского происхождения).
Ура!
Только как тогда быть с некорректностью аналогии, если мнение автора отнюдь не является решающим, как и мнение иностранцев-читателей, - а эти героини, равно чуждые русскому самосознанию, хотя,возможно, что временно, между тем обнаруживают явное сходство психотипов и мотиваций поступков?
Суть мысли была в следующем:
- если факт заключается в том, что персонажи похожи, и даже, поменяй их местами, ход событий в книгах, пожалуй, не сильно изменится;
- если согласиться со Станиславским в том, что у любого произведения есть три автора (перефразирую: создатель, интерпретатор и зритель), чьи взгляды на творение могут не совпадать (обе книги – оба фильма - …);
- если фактом является то, что оценка «моралистами» поступков героинь едина, и оценка пресловутыми «американцами» (чьим национальным признаком, наверное, скоро станут «горящие» уши), в корне отличная от первой, практически едина – недаром в экранизациях моменты бесчестных дел и делишек что Скарлетт, что Бекки благополучно замяты;
- если корректность означает «точность, правильность, четкость»;
то получается, что сложно называть некорректной любую из точек зрения, поскольку взгляд, в данном случае, полностью определяется позицией человека, принадлежностью его к конкретному лагерю: «моралистов», «практичных», «националистов», и пр. - и человек, будучи последовательным своей нравственной позиции, разумеется, не может быть корректным противоположной.
А какие чувства/мысли остались у вас после просмотра «Ярмарки»?
P.S. Вечерами говорю еще более запутанно, чем пишу - побочный эффект тренировок...
"Чувства" - 1.смотрю красивый, костюмный фильм.
2.из меня почему-то пытаются вытянуть сочувствие
"Мысли" - сатира трудный жанр. Он требует высокого уровня самосознания у зрителя. Если этого самосознания нет, то все превращается в водевиль или мелодраму.
- Только тогда, когда не устраивало собственное, отведенное ей этим социумом, место, - а впрочем, и мужчине тоже нелегко приходилось в случае, если он сам устраивал свою судьбу. Кстати, почему в прошедшем времени. Это и поныне - дело обычное.
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