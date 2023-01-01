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Внутренняя империя
Внутренняя империя, 2006: актеры и роли
Inland Empire
Внутренняя империя
2006 / США / Польша / Франция
6.9
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Внутренняя империя, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Линч
David Lynch
В ролях
Лора Дерн
Laura Dern
Джереми Айронс
Jeremy Irons
Гарри Дин Стэнтон
Harry Dean Stanton
Джастин Теру
Justin Theroux
Иэн Эберкромби
Дайэн Лэдд
Питер Дж. Лукас
Peter J. Lucas
Уильям Х. Мэйси
William H. Macy
Джулия Ормонд
Julia Ormond
Настасья Кински
Nastassja Kinski
Кржиштоф Майхржак
Леон Немчик
Leon Niemczyk
Доминик Вандерберг
Наоми Уоттс
Naomi Watts
Терри Крюс
Terry Crews
Майкл Паре
Michael Paré
Мэри Стинберген
Mary Steenburgen
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