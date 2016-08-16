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Ночь в Париже Ночь в Париже
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Ouvert la nuit

Ночь в Париже, 2016

2016 / Франция
5.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Французский актёр и режиссёр Эдуард Баэр («Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра») представляет свою новую ленту «Ночь в Париже». Сам он также написал к ней сценарий и сыграл главную роль. Его партнёршой по съёмочной площадке стала одна из самых известных актрис Франции - Одри Тоту. Кроме того, в картине сыграли Сабрина Уазани («Антиганг»), Кристоф Мейне («Молодая кровь») и другие.

В центре сюжета фильма «Ночь в Париже» окажется директор театра по имени Луиджи. Репутация героя идёт впереди него - он известный ловелас и разгильдяй. Внезапно он сталкивается с непосильной задачей. Дело в том, что ему срочно необходимо достать деньги на большую постановку, а в придачу ещё и живую обезьяну. Применив всю свою изобретатльность и обаяние, он оказывается на улицах ночного Парижа, где решение принимают роковые и состоятельные красотки.

- Сосценаристом картины выступил Бенуа Граффин, написавший сценарий к фильму «Роковая красотка», где также сыграла Одри Тоту

- Режиссёр Эдуард Баэр до фильма «Ночь в Париже» работал с Одри Тоту уже трижды. Они также снялись вместе в картинах «Мальчик-призрак», «Бог - большой, я - маленькая» и «Сердце мишени»

- Последний прокатный фильм Эдуарда Баэра в качестве режиссёра вышел 14 лет назад. Это была картина «На фига» в 2003 году

В атмосфере ночного Парижа переплетены любовь, интриги и опасность. Перед директором театра Луиджи, бабником и разгильдяем, стоит задача не из легких — найти деньги на громкую премьеру и живую обезьяну. И для этого ему придется использовать всю свою изобретательность, хитрость и, разумеется… недюжинное мужское обаяние, потому что в ночном Париже все решают красотки и роковые женщины.

5.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 9 марта 2017
Премьера в мире 16 августа 2016
Возраст 16+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Эдуард Баэр
Эдуард Баэр
В ролях
Одри Тоту
Одри Тоту
Эдуард Баэр
Эдуард Баэр
Сабрина Уазани
Сабрина Уазани
Жан-Мишель Лами
Жан-Мишель Лами
Грегори Гадебуа
Грегори Гадебуа
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ночь в Париже 3 постера
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Ночь в Париже смотреть онлайн

Ночь в Париже
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«Ночь в Париже» – комедия о неэффективном тайм-менеджменте, сомнительном тимбилдинге и оптимизме на грани отчаяния, которые по прихоти судьбы сталкиваются одной парижской ночью. И жертвой этих мудреных слов о современном бизнесе и стиле жизни стал директор французского театра Луиджи (Эдуард Баэр). Его дело горит в огне невыплаченных зарплат, неудовлетворённых желаний творцов и энтузиазме пары сотрудников, непонятно откуда взявшемся. Накануне грандиозной премьеры актёры…
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Potekhin 9 апреля 2017, 10:29
Фильм выделяется великолепными видами вечернего, ночного и утреннего Парижа, хорошей музыкой и прекрасной игрой Одри Тоту. А в целом фильм посредственный, сюжет надуман, действие затянуто.
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14 голосов
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Кадры из фильма Все кадры
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