Ночь в Париже, 2016

Французский актёр и режиссёр Эдуард Баэр («Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра») представляет свою новую ленту «Ночь в Париже». Сам он также написал к ней сценарий и сыграл главную роль. Его партнёршой по съёмочной площадке стала одна из самых известных актрис Франции - Одри Тоту. Кроме того, в картине сыграли Сабрина Уазани («Антиганг»), Кристоф Мейне («Молодая кровь») и другие.
В центре сюжета фильма «Ночь в Париже» окажется директор театра по имени Луиджи. Репутация героя идёт впереди него - он известный ловелас и разгильдяй. Внезапно он сталкивается с непосильной задачей. Дело в том, что ему срочно необходимо достать деньги на большую постановку, а в придачу ещё и живую обезьяну. Применив всю свою изобретатльность и обаяние, он оказывается на улицах ночного Парижа, где решение принимают роковые и состоятельные красотки.
- Сосценаристом картины выступил Бенуа Граффин, написавший сценарий к фильму «Роковая красотка», где также сыграла Одри Тоту
- Режиссёр Эдуард Баэр до фильма «Ночь в Париже» работал с Одри Тоту уже трижды. Они также снялись вместе в картинах «Мальчик-призрак», «Бог - большой, я - маленькая» и «Сердце мишени»
- Последний прокатный фильм Эдуарда Баэра в качестве режиссёра вышел 14 лет назад. Это была картина «На фига» в 2003 году
В атмосфере ночного Парижа переплетены любовь, интриги и опасность. Перед директором театра Луиджи, бабником и разгильдяем, стоит задача не из легких — найти деньги на громкую премьеру и живую обезьяну. И для этого ему придется использовать всю свою изобретательность, хитрость и, разумеется… недюжинное мужское обаяние, потому что в ночном Париже все решают красотки и роковые женщины.