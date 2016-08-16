Ночь в Париже, 2016

Французский актёр и режиссёр Эдуард Баэр («Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра») представляет свою новую ленту «Ночь в Париже». Сам он также написал к ней сценарий и сыграл главную роль. Его партнёршой по съёмочной площадке стала одна из самых известных актрис Франции - Одри Тоту. Кроме того, в картине сыграли Сабрина Уазани («Антиганг»), Кристоф Мейне («Молодая кровь») и другие.

В центре сюжета фильма «Ночь в Париже» окажется директор театра по имени Луиджи. Репутация героя идёт впереди него - он известный ловелас и разгильдяй. Внезапно он сталкивается с непосильной задачей. Дело в том, что ему срочно необходимо достать деньги на большую постановку, а в придачу ещё и живую обезьяну. Применив всю свою изобретатльность и обаяние, он оказывается на улицах ночного Парижа, где решение принимают роковые и состоятельные красотки.