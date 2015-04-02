Самое главное искушение для человека, посмотревшего «Долгую помолвку», – начать сравнивать ее с «Амели». Конечно, все первым делом бросились сравнивать: там Жан-Пьер Жёне – и здесь Жан-Пьер Жёне, там Одри Тоту – и здесь Одри Тоту, там любовь – а тут уже вообще любовь, возведенная в абсолют. Конечно, у «Долгой помолвки» есть немало общего с «Амели», равно как и со всеми предыдущими фильмами Жёне: это перманентный гротеск, рожденный феерическим монтажом, эксцентрическими диалогами и быстрыми…
С Амели лучше не сравнивать, это другое, на данный момент единственное что стоит смотреть в нашем прокате. Довольно много жестокости, войны, за душу берет, но одновременно есть и тонкий юмор, и хитросплетения сюжетных линий, человеческих судеб, чтобы во всем разобраться лучше смотреть внимательно, но кино правда хорошее, для ценителей французского искусства.
Если ты чего-то не понял в фильме, если тебе не нравится, то не надо думать что все такие же как ты, никаких конкретных недостатков ты не называешь, кроме твоего личного неприятия каких-то "соплей", коих там в общем-то нет, мелодраматичность не присутствует, никаких слез и бурных объяснений, истинно "бульварным" романом можно назвать скорее Бриджет Джонс, здесь я бульварщины не вижу, так что давай поконкретнее. Кстати насчет скуки, может ты за сюжетом не особо следил, не знаю, но фильм не скучный, нет длинных диалогов, длинных мело-романтичных сцен и пейзажей - так что же скучно?
Да еще снять по-моему очень красиво - но это мое субъективное мнеие, тут я не претендую на его приятие.
Да и скажи,пожалуйтса, какие умные фильмы ты посмотрел за последнее время? А то я среди прокатной продукции не могу найти ничего очень хорошего, может ты посоветуешь?
Интересно, а где ты смотрел "2046" Вонг Кар Вая, ни на Каннском ли фестивале? Изображать гения любой может. А вот "Слон" вообще кино "не для всех", при этом повтор "Боулинга для Колумбины".
Сравнивать "лубочную мелодраму" "Сибирский цирюльник" и "Долгую помолвку" вообще нельзя. А на досуге почитай Себастьяна Жапризо, которого ты так пренебрежительно назвал "С...стьена".
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