Наша рецензия

Самое главное искушение для человека, посмотревшего «Долгую помолвку», – начать сравнивать ее с «Амели». Конечно, все первым делом бросились сравнивать: там Жан-Пьер Жёне – и здесь Жан-Пьер Жёне, там Одри Тоту – и здесь Одри Тоту, там любовь – а тут уже вообще любовь, возведенная в абсолют. Конечно, у «Долгой помолвки» есть немало общего с «Амели», равно как и со всеми предыдущими фильмами Жёне: это перманентный гротеск, рожденный феерическим монтажом, эксцентрическими диалогами и быстрыми…