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Долгая помолвка Долгая помолвка
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Un long dimanche de fiançailles Долгая помолвка 2004 / Франция / США
7.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Отзывы о фильме «Долгая помолвка»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Самое главное искушение для человека, посмотревшего «Долгую помолвку», – начать сравнивать ее с «Амели». Конечно, все первым делом бросились сравнивать: там Жан-Пьер Жёне – и здесь Жан-Пьер Жёне, там Одри Тоту – и здесь Одри Тоту, там любовь – а тут уже вообще любовь, возведенная в абсолют. Конечно, у «Долгой помолвки» есть немало общего с «Амели», равно как и со всеми предыдущими фильмами Жёне: это перманентный гротеск, рожденный феерическим монтажом, эксцентрическими диалогами и быстрыми…

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narniya 2 апреля 2015, 12:51
Очень хорошее кино,

С Амели лучше не сравнивать, это другое, на данный момент единственное что стоит смотреть в нашем прокате. Довольно много жестокости, войны, за душу берет, но одновременно есть и тонкий юмор, и хитросплетения сюжетных линий, человеческих судеб, чтобы во всем разобраться лучше смотреть внимательно, но кино правда хорошее, для ценителей французского искусства.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
постоянный гость 2 апреля 2015, 12:51
Отличное кино. Естественно для пятилетних еще рановато. Пусть смотрят "Покемонов".
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
narniya 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение peacefrog от 13/12/2004 - 20:20:42


Если ты чего-то не понял в фильме, если тебе не нравится, то не надо думать что все такие же как ты, никаких конкретных недостатков ты не называешь, кроме твоего личного неприятия каких-то "соплей", коих там в общем-то нет, мелодраматичность не присутствует, никаких слез и бурных объяснений, истинно "бульварным" романом можно назвать скорее Бриджет Джонс, здесь я бульварщины не вижу, так что давай поконкретнее. Кстати насчет скуки, может ты за сюжетом не особо следил, не знаю, но фильм не скучный, нет длинных диалогов, длинных мело-романтичных сцен и пейзажей - так что же скучно?

Да еще снять по-моему очень красиво - но это мое субъективное мнеие, тут я не претендую на его приятие.

Да и скажи,пожалуйтса, какие умные фильмы ты посмотрел за последнее время? А то я среди прокатной продукции не могу найти ничего очень хорошего, может ты посоветуешь?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
постоянный гость 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение peacefrog от 16/12/2004 - 01:05:52


Интересно, а где ты смотрел "2046" Вонг Кар Вая, ни на Каннском ли фестивале? Изображать гения любой может. А вот "Слон" вообще кино "не для всех", при этом повтор "Боулинга для Колумбины".

Сравнивать "лубочную мелодраму" "Сибирский цирюльник" и "Долгую помолвку" вообще нельзя. А на досуге почитай Себастьяна Жапризо, которого ты так пренебрежительно назвал "С...стьена".
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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