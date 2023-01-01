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Долгая помолвка
Долгая помолвка, 2004: актеры и роли
Un long dimanche de fiançailles
Долгая помолвка
2004 / Франция / США
7.0
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Долгая помолвка, 2004: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Жан-Пьер Жене
Jean-Pierre Jeunet
В ролях
Одри Тоту
Audrey Tautou
Гаспар Ульель
Gaspard Ulliel
Доминик Пинон
Dominique Pinon
Кловис Корнийяк
Clovis Cornillac
Жером Кирше
Шанталь Ньюирт
Альбер Дюпонтель
Albert Dupontel
Дени Лаван
Denis Lavant
Жан-Пьер Бекер
Доминик Беттенфельд
Dominique Bettenfeld
Марион Котийяр
Marion Cotillard
Андре Дюссолье
Andre Dussollier
Тикки Ольгадо
Ticky Holgado
Джоди Фостер
Jodie Foster
Жюли Депардье
Julie Depardieu
Чеки Карио
Tchéky Karyo
Франсуа Леванталь
François Levantal
Жан-Клод Дрейфус
Jean-Claude Dreyfus
Мишель Вюйермоз
Michel Vuillermoz
Жан-Поль Рув
Jean-Paul Rouve
Жан-Пьер Дарруссен
Jean-Pierre Darroussin
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