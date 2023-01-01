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Долгая помолвка Долгая помолвка
Киноафиша Фильмы Долгая помолвка Долгая помолвка, 2004: актеры и роли
Un long dimanche de fiançailles Долгая помолвка 2004 / Франция / США
7.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Долгая помолвка, 2004: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Жан-Пьер Жене Жан-Пьер Жене Jean-Pierre Jeunet
В ролях
Одри Тоту Одри Тоту Audrey Tautou Гаспар Ульель Гаспар Ульель Gaspard Ulliel Доминик Пинон Доминик Пинон Dominique Pinon Кловис Корнийяк Кловис Корнийяк Clovis Cornillac Жером Кирше Шанталь Ньюирт Альбер Дюпонтель Альбер Дюпонтель Albert Dupontel Дени Лаван Дени Лаван Denis Lavant Жан-Пьер Бекер Доминик Беттенфельд Dominique Bettenfeld Марион Котийяр Марион Котийяр Marion Cotillard Андре Дюссолье Андре Дюссолье Andre Dussollier Тикки Ольгадо Ticky Holgado Джоди Фостер Джоди Фостер Jodie Foster Жюли Депардье Жюли Депардье Julie Depardieu Чеки Карио Чеки Карио Tchéky Karyo Франсуа Леванталь Франсуа Леванталь François Levantal Жан-Клод Дрейфус Jean-Claude Dreyfus Мишель Вюйермоз Мишель Вюйермоз Michel Vuillermoz Жан-Поль Рув Жан-Поль Рув Jean-Paul Rouve Жан-Пьер Дарруссен Жан-Пьер Дарруссен Jean-Pierre Darroussin
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