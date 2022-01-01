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Андрей Либенсон
Андрей Либенсон
О персоне
Фильмография
Андрей Либенсон
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Дата рождения
8 января 1975
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Биография Андрей Либенсон
Родился 8 января 1975 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).
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Фильмография Андрей Либенсон
Ночной режим. Фильм
триллер
2022, Россия
0.0
Тот, кто гасит свет
триллер, криминал
2008, Россия
7.0
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