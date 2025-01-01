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Фильмография
Евгений Филатов
Yevgeny Filatov
Киноафиша
Персоны
Евгений Филатов
Евгений Филатов
Yevgeny Filatov
Дата рождения
21 сентября 1955
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Тула, СССР
Популярные фильмы
7.2
Тайны следствия
(2000)
0.0
Свой-чужой
(2006)
0.0
Лютик и Анютик
(2024)
Фильмография Евгений Филатов
Жанр
Все
Военный
Детектив
Драма
Комедия
Криминал
Год
Все
2024
2013
2012
2006
2000
Все
6
Сериалы
6
Актер
6
Лютик и Анютик
детектив
2024, Россия
Кресло
комедия
2024, Россия
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Легенда для оперши
драма, криминал, детектив
2013, Россия
Военная разведка: Северный фронт
военный
2012, Россия
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Свой-чужой
криминал
2006, Россия
7.2
Тайны следствия
детектив, криминал
2000, Россия
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