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Евгений Филатов
Евгений Филатов Yevgeny Filatov
Киноафиша Персоны Евгений Филатов

Евгений Филатов

Yevgeny Filatov

Дата рождения
21 сентября 1955
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Тула, СССР

Популярные фильмы

Тайны следствия 7.2
Тайны следствия (2000)
Свой-чужой 0.0
Свой-чужой (2006)
Лютик и Анютик 0.0
Лютик и Анютик (2024)

Фильмография Евгений Филатов

Жанр
Год
Все 6 Сериалы 6 Актер 6
Лютик и Анютик
Лютик и Анютик
детектив 2024, Россия
Кресло
Кресло
комедия 2024, Россия
Легенда для оперши
Легенда для оперши
драма, криминал, детектив 2013, Россия
Военная разведка: Северный фронт
Военная разведка: Северный фронт
военный 2012, Россия
Свой-чужой
Свой-чужой
криминал 2006, Россия
Тайны следствия 7.2
Тайны следствия
детектив, криминал 2000, Россия
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