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Стритрейсеры
Отзывы о фильме «Стритрейсеры»
Streetracers
Стритрейсеры
2007 / Россия
Трейлер
6.6
Оцените
68
голосов
Рейтинг IMDb: 2.8
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iollos
2 апреля 2015, 12:51
Был на примьере. Подобного бреда я в жизни не видел! Игра актеров - ппц, сюжет и диалоги - убивают, такое ощущение, что забастовка не в Америке, а у нас. Понравилось только три вещи - три бутылки пива... Хорошо хоть билет 100 деревянных стоил...
Чадов стал как Куценко, снимется во всех подряд фильмах
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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реак
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Stanislava, 11/02/2007 - 02:44:30):
Я считаю ,что фильм будет отличный! Т.к. я присутствовала на съемках.
хе-хе я тоже!!! =)) Ехал как то ночью с Сестрорецка, а они в горской перекрыли заезд на кольцевую, вот я и записался к зевакам ))) По мне кажется. что фильм не будет супер ,но и на гавна тоже не должно быть )))
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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iollos
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Migerka, 06/03/2008 - 12:11:30):
Цитата (iollos, 06/03/2008 - 11:32:05):
Чадов стал как Куценко
это был комплимент Чадову?
наоборот
2 апреля 2015, 12:51
0
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DJOPA
2 апреля 2015, 12:51
Жуткая ерунда!!!!!!!!1
2 апреля 2015, 12:51
0
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Иркутянин
2 апреля 2015, 12:51
Я бы хотел спросить Fillocoffa- ты под глубинкой что подразумеваешь?
Я с Иркутска у нас народ с деревень приезжает на драгбитвы и выставки автотюнинга
И поверь никто не думает что стритрейсеры выглядят так как показано в фильме.
А по поводу фильма лажа полная.
1.Несется Чадов на WRX и сбивает колонну (я строитель по образованию) если бы он влитель реально в нее, то из одного субаря было бы два. А колонна точно бы не летела как деревянная балка.
2.У Чадова брата убили - горевал часа наверное два!!!! Гон полный!!!
3.Феррари не может уйти от ВАЗа - позор.
4.И гонщики как циганский табор какой-то!
А Александрова сыграла хорошо вместе со своим отцом по фильму.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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luxsor
2 апреля 2015, 12:51
фильм просто клас!особенно главная героиня!какие у неё клёвые глаза! ну я протсо влюбился!СКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТА ГДЕ МОЖНО УЗНАТЬ О ГРУППЕ 44 ИЛИ СКАЧАТЬ ЕЕ ПЕСНИ(или эта группа совсем новая?)
2 апреля 2015, 12:51
0
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tezzoman
2 апреля 2015, 12:51
фильм можно было не снимать, ждал премьеры, ожидания не оправданы, селика с некрашеным бампером, оклееная оракалом и с цветными тумблерами - не спорткар, тем более нитрос просто лежащий в багажнике??? скорость не реальная, лучше бы тахометр, ну от 5 до 8 покрутили, было бы эффектней, дрифта вообще нет! неужели в питере нет дрифтеров? оценка 0 хоть по какой шкале!
2 апреля 2015, 12:51
0
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HONDANSX
2 апреля 2015, 12:51
Kino ofigennoeeee!!!! supper!!!! pyskai v6idiat eshio tri chasti!!!! amin.....
2 апреля 2015, 12:51
0
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Чадов стал как Куценко, снимется во всех подряд фильмах
хе-хе я тоже!!! =)) Ехал как то ночью с Сестрорецка, а они в горской перекрыли заезд на кольцевую, вот я и записался к зевакам ))) По мне кажется. что фильм не будет супер ,но и на гавна тоже не должно быть )))
Чадов стал как Куценко
это был комплимент Чадову?
наоборот
Я с Иркутска у нас народ с деревень приезжает на драгбитвы и выставки автотюнинга
И поверь никто не думает что стритрейсеры выглядят так как показано в фильме.
А по поводу фильма лажа полная.
1.Несется Чадов на WRX и сбивает колонну (я строитель по образованию) если бы он влитель реально в нее, то из одного субаря было бы два. А колонна точно бы не летела как деревянная балка.
2.У Чадова брата убили - горевал часа наверное два!!!! Гон полный!!!
3.Феррари не может уйти от ВАЗа - позор.
4.И гонщики как циганский табор какой-то!
А Александрова сыграла хорошо вместе со своим отцом по фильму.
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