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Елена Николаева
Елена Николаева
Elena Nikolaeva
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Елена Николаева
Elena Nikolaeva
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Дата рождения
9 февраля 1983
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
168 см
Биография Елены Николаевой
Родилась 9 февраля 1983 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Елены Николаевой
Фонограмма страсти
триллер
2009, Россия
7.0
Девочка
драма
2008, Россия
4.0
Неваляшка
комедия, боевик
2007, Россия
6.0
История весеннего призыва
комедия
2003, Россия
5.0
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Статьи о персоне
Главное — безопасность: вот почему Елена Николаева вышла в эфир через 6 дней после родов
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Написать
29 декабря 2021 09:29
Супруга бывшего мужа Волочковой показала пикантное фото в ванне: «По стопам Анастасии?»
Елена Николаева посоветовала поклонникам, как нужно проводить московские жаркие дни.
Написать
25 июня 2021 08:51
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