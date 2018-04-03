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Дженна Деван
Дженна Деван
Jenna Dewan
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Дженна Деван
Jenna Dewan
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Дата рождения
3 декабря 1980
Возраст
41 год
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса, Продюсер
Личные связи
Ченнинг Татум
вместе с 2005 года, в браке с 2009
Биография Дженна Деван
Родилась 3 декабря 1980 года. Хартфорд, Коннектикут, США.
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Фильмография Дженна Деван
Берлин, я люблю тебя
мелодрама, драма
2018, Германия
6.0
Подстава
триллер, боевик
2011, США
7.0
10 лет спустя
драма, мелодрама, комедия
2011, США
6.0
Держи ритм
мюзикл, драма
2006, США
6.0
Шаг вперед
мелодрама, мюзикл, драма
2006, США
7.0
Проклятие 2
ужасы, драма, мистика, триллер
2006, США
6.0
Несущая смерть
ужасы, триллер
2005, США
5.0
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Татум и Деван разводятся после девяти лет брака
Пара опубликовала сообщение о разводе в Instagram. В самом начале послания Чен и Дженна написали, что им кажется странным заявлять о разводе во всеуслышание. Но статус звезд вынуждает их сделать это,
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3 апреля 2018 17:27
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Ченнинг Татум
Channing Tatum
вместе с 2005 года, в браке с 2009
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