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Шаг вперед
Отзывы о фильме «Шаг вперед»
Step Up
Шаг вперед
2006 / США
7.8
Оцените
60
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Svetulia
2 апреля 2015, 12:51
Ребята, мне кажется глупо обсуждать фильм, если вы его не видели...
Давайте через 3 недели и поговорим...✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51
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lola88
2 апреля 2015, 12:51
✊ класный фильмец ✊ советую посмотреть всем. море романтики + красивые танцы и хорошее время припровождение вам обеспечено✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51
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NiGGaD9uka
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Frosya от 31/10/2006 - 16:41:08
-------------------
дык она изна4ально актрисой была, прост сыграла роль танцовщицы ^^
2 апреля 2015, 12:51
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SweetGirL
2 апреля 2015, 12:51
Ну я вообще офигеваю, эксперты собрались!Вы, уважаемые "критики" фильм-то видели?Что-то мне подсказывает, что нет...Поэтому (чисто для приличия) ознакомтесь, а потом уже объективно высказывайтесь!✊ А фильм замечательный!!!Сами попробуйте ТАК сыграйте!!!!!
2 апреля 2015, 12:51
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SweetGirL
2 апреля 2015, 12:51
P.s. это я обращаюсь к тем, кто так увлечённо обливал фильм грязью вначале темы...
2 апреля 2015, 12:51
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mary_xyz
2 апреля 2015, 12:51
Токо что насладилась танцами в "шаг вперед"-моментами очень захватывает,т.к. я обожаю гармонично двигаться под кричащую,пронзающую душу музыку..."Грязные танцы" тож захватывали-т.к. улавливаеться страстная связь м/у танцующими партнерами(и вообще двигаться в паре сложнее)...а еще мне очень понравился фильм с ГИРОМ и Джей ЛО "Давайте потанцуем"-супер!!!
2 апреля 2015, 12:51
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Dinara
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Эми_Ли от 08/12/2006 - 22:15:38
о да!!! малявка рулит. и ещё "дергунчик"
2 апреля 2015, 12:51
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Dinara
2 апреля 2015, 12:51
А я в актера влюбилась...жаль, что он гей...
2 апреля 2015, 12:51
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Dinara
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Savanna от 12/12/2006 - 20:15:03
да. сказал, извини динара, но я предпочитаю мальчиков...
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Irishka
2 апреля 2015, 12:51
а мне понравилось,даж очень!! ✊ ну есть пару моментов скучных, а так я давольна!! ✊
2 апреля 2015, 12:51
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Dinara
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Helga от 13/12/2006 - 14:23:18
ну вообще-то он бисексуал. так написано на его офсайте...Sexuality: Bisexual .
Ответ на сообщение jennifer от 12/12/2006 - 23:02:01
возможно...однако жаль
2 апреля 2015, 12:51
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slastenka
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Helga от 31/10/2006 - 16:01:41
неправда, все совсем иначе!!! Оч хороший фильм!
2 апреля 2015, 12:51
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slastenka
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Taia от 11/12/2006 - 10:54:17
Полностью с тобой согласна!!!!))))
2 апреля 2015, 12:51
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slastenka
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение lola88 от 24/11/2006 - 12:44:51
Мне тоже оч сильно понрав)))✊ оч затягивает, даже не замечаешь как время летит...✊
2 апреля 2015, 12:51
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slastenka
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Taia от 11/12/2006 - 10:54:17
Спасяпа за ссылочку с песенками))))
✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Dinara
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Helga, 14/12/2006 - 12:01:18):
А потом опять же актёр молодой...
не такой уж молодой....26 лет.
2 апреля 2015, 12:51
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Zaica
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Svetulia от 13/11/2006 - 15:09:32
Это верно!✊ Мне кажется хорош кино и не надо всяких сравнений !!!✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Grudge
2 апреля 2015, 12:51
Исполнительница главной роли-Дженна Дюван))) она играла в "Несущей Смерть"(Tamara) и в "Проклятии 2".Оч.симпатичная дэвушка)
2 апреля 2015, 12:51
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0
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DRIV3R
2 апреля 2015, 12:51
фильм очень понравился, последний танец просто супер, не понимаю как такой фильм может вызвать негативные эмоции...
2 апреля 2015, 12:51
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StinGer77
2 апреля 2015, 12:51
Файлы из фильма Шаг вперёд 1 и 2
http://depositfiles.com/files/lj55txk61 --- скрипка
http://depositfiles.com/files/dochauxjk --- последнее выступление
http://depositfiles.com/files/59bal7qsa --- муз с тренировки нов школьной команды
http://depositfiles.com/files/jm3h3xjyy --- сборник музыки из 2 части
http://depositfiles.com/files/8gnpkd4cn --- фото главных героев 2 части
http://depositfiles.com/files/kcdtn2tan --- Фильм Шаг Вперёд
http://depositfiles.com/files/n32wd84dk --- фильм Шаг Вперёд 2
http://depositfiles.com/files/fpdleb58r --- финальная песня 1 части
http://depositfiles.com/files/pmmv7bq5f --- финальная песня 2 части
http://depositfiles.com/files/32zo3wrea --- Песня последнего выступления группы 410
http://depositfiles.com/files/skrnmg9zz --- Young Joc & 3LW - Bout it(instrumental)
http://depositfiles.com/files/rbgsu7kxj --- песня которая играет в самом начале 2 части
http://depositfiles.com/files/51ellm090 --- Cherish - Killa (feat Yung Joc)
http://depositfiles.com/files/3azi5al89 --- Cassie - Is It You
http://depositfiles.com/files/rbgsu7kxj --- Trey Songz feat. Plies - Can't Help But Wait(играет в самом начале 2 части)
http://depositfiles.com/files/rq1z433ga --- Missy Elliott - Ching - A - Ling(Второе выступление группы 410)
http://depositfiles.com/files/skrnmg9zz --- Young Joc & 3LW - Bout it(instrumental)
http://depositfiles.com/files/59bal7qsa --- Missy Elliott - Shake Your Pom Pom(муз с тренеровки школьной команды)
Всё бЕсПлАтНо качайте не пожалеете.
2 апреля 2015, 12:51
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Давайте через 3 недели и поговорим...✊ ✊
-------------------
дык она изна4ально актрисой была, прост сыграла роль танцовщицы ^^
о да!!! малявка рулит. и ещё "дергунчик"
да. сказал, извини динара, но я предпочитаю мальчиков...
ну вообще-то он бисексуал. так написано на его офсайте...Sexuality: Bisexual .Ответ на сообщение jennifer от 12/12/2006 - 23:02:01
возможно...однако жаль
неправда, все совсем иначе!!! Оч хороший фильм!
Полностью с тобой согласна!!!!))))
Мне тоже оч сильно понрав)))✊ оч затягивает, даже не замечаешь как время летит...✊
Спасяпа за ссылочку с песенками)))) ✊
не такой уж молодой....26 лет.
Это верно!✊ Мне кажется хорош кино и не надо всяких сравнений !!!✊
http://depositfiles.com/files/lj55txk61 --- скрипка
http://depositfiles.com/files/dochauxjk --- последнее выступление
http://depositfiles.com/files/59bal7qsa --- муз с тренировки нов школьной команды
http://depositfiles.com/files/jm3h3xjyy --- сборник музыки из 2 части
http://depositfiles.com/files/8gnpkd4cn --- фото главных героев 2 части
http://depositfiles.com/files/kcdtn2tan --- Фильм Шаг Вперёд
http://depositfiles.com/files/n32wd84dk --- фильм Шаг Вперёд 2
http://depositfiles.com/files/fpdleb58r --- финальная песня 1 части
http://depositfiles.com/files/pmmv7bq5f --- финальная песня 2 части
http://depositfiles.com/files/32zo3wrea --- Песня последнего выступления группы 410
http://depositfiles.com/files/skrnmg9zz --- Young Joc & 3LW - Bout it(instrumental)
http://depositfiles.com/files/rbgsu7kxj --- песня которая играет в самом начале 2 части
http://depositfiles.com/files/51ellm090 --- Cherish - Killa (feat Yung Joc)
http://depositfiles.com/files/3azi5al89 --- Cassie - Is It You
http://depositfiles.com/files/rbgsu7kxj --- Trey Songz feat. Plies - Can't Help But Wait(играет в самом начале 2 части)
http://depositfiles.com/files/rq1z433ga --- Missy Elliott - Ching - A - Ling(Второе выступление группы 410)
http://depositfiles.com/files/skrnmg9zz --- Young Joc & 3LW - Bout it(instrumental)
http://depositfiles.com/files/59bal7qsa --- Missy Elliott - Shake Your Pom Pom(муз с тренеровки школьной команды)
Всё бЕсПлАтНо качайте не пожалеете.
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