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Скоро в прокате "Идеальная ложь"
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Шаг вперед
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Step Up
Шаг вперед
2006 / США
7.8
Оцените
60
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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