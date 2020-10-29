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Илья Шакунов
Илья Шакунов
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Илья Шакунов
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Дата рождения
13 августа 1970
Возраст
51 год
Знак зодиака
Лев
Биография Илья Шакунов
Родился 13 августа 1970 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).
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Фильмография Илья Шакунов
Небо
военный, драма
2020, Россия
8.0
Подари мне немного тепла
мелодрама
2013, Россия
6.0
Мама напрокат
комедия
2010, Украина
5.0
Взрослая дочь, Или тест на...
комедия, мелодрама
2009, Россия
7.0
Мим Бим, или Чужая жизнь
детектив
2008, Украина
5.0
Фабрика счастья
комедия, мелодрама
2007, Украина
5.0
Чертово колесо
мелодрама
2007, Россия
5.0
Флэш.ка
триллер, драма, криминал
2006, Россия
6.0
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Фильм будет посвящен памяти Героя России.
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29 октября 2020 14:16
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Шакунов рассекретил чувства к Порошиной: «Сердце трепетало»
Артист был влюблен в коллегу по цеху.
Написать
17 октября 2021 11:30
Машков вызвал ревность в актерской семье: «Не могу противопоставить себя такому человеку»
Знаменитость едва не стал причиной развода.
Написать
13 октября 2021 12:46
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