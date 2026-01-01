Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Фильм основан на реальных событиях, происходивших в жизни великого писателя, о непростых взаимоотношениях с избранницами — Марией Исаевой, Аполлинарией Сусловой, Анной Сниткиной. В эти годы Фёдор Михайлович помогает брату Михаилу издавать собственный журнал «Время», а позже — журнал «Эпоха». На страницах этих журналов появляются такие произведения Достоевского, как «Униженные и оскорблённые», «Записки из мёртвого дома», «Зимние заметки о летних впечатлениях» и «Записки из подполья».