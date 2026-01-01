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Постер фильма Три женщины Достоевского
5.5
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5.5

Три женщины Достоевского

, 2011
Россия / драма / 18+
Постер фильма Три женщины Достоевского
5.5

О фильме

Фильм основан на реальных событиях, происходивших в жизни великого писателя, о непростых взаимоотношениях с избранницами — Марией Исаевой, Аполлинарией Сусловой, Анной Сниткиной. В эти годы Фёдор Михайлович помогает брату Михаилу издавать собственный журнал «Время», а позже — журнал «Эпоха». На страницах этих журналов появляются такие произведения Достоевского, как «Униженные и оскорблённые», «Записки из мёртвого дома», «Зимние заметки о летних впечатлениях» и «Записки из подполья».

В ролях

Андрей Ташков
Виктор Раков
Виктор Раков
Елена Плаксина
Елена Плаксина
Глафира Тарханова
Глафира Тарханова
Марина Аксенова
Катерина Васильева
Режиссер Евгений Ташков
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2011

Рейтинг фильма

5.5
Оцените 11 голосов
Место в рейтинге
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Отзывы о фильме

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