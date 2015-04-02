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Флэш.ка
Киноафиша Фильмы Флэш.ка Отзывы о фильме «Флэш.ка»
Flash.ka Флэш.ка 2006 / Россия
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
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Отзывы о фильме «Флэш.ка»

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Гость 2 апреля 2015, 12:51
Классный фильм, когда на него шёл, хлтел просто убить время, но так потом зацепился... Всем советую посмотреть...:)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Alex 2 апреля 2015, 12:51
Фильм очень странный... Сюжет схематичен и не проработан до конца, что, видимо, объясняется ограниченностью заданного формата. А можно было бы сделать фильм в двух временах - как жили герои раньше и сейчас (см. например, "Однажды в Америке")и как они дошли до жизни такой. Поэтому многие сюжетные линии не очень по понятны. Не убедительна и концовка фильма - откуда следует что Вика всю оперцию продумала до мелочей? Ведь на каждом этапе был возможен сбой. А в целом фильм всё же смотрится. Особенно хороша природа, вот где действительно настоящая Россия! Если обустроить эти места по настоящему, то не нужны никакие Куршавели.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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