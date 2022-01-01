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Георгий Шенгелая
Георгий Шенгелая
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Георгий Шенгелая
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Дата рождения
11 мая 1937
Возраст
85 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актер
Биография Георгия Шенгелая
Родился 11 мая 1937 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Георгия Шенгелая
Чистая победа
драма, спорт
2012, Россия
0.0
Флэш.ка
триллер, драма, криминал
2006, Россия
6.0
Неуправляемый занос
мелодрама, криминал
2004, Россия
5.0
Классик
боевик, криминал
1998, Россия
6.0
Менялы
комедия
1992, Россия
7.0
Наша дача
драма
1990, СССР
6.0
Хареба и Гоги
приключения, драма
1987, СССР
7.0
Путешествие молодого композитора
комедия, драма
1985, СССР
6.0
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