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Туристас
Отзывы о фильме «Туристас»
Turistas
Туристас
2006 / США
7.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.4
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kralya
2 апреля 2015, 12:51
Подскажите, стоит ли идти на этот фильм????
2 апреля 2015, 12:51
0
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BOSS24
2 апреля 2015, 12:51
Нормальное такое кино в духе Хостела (разве что меньше жестоких сцен, вообщем в фильме такая всего одна). Но с неповторимой красотой и колоритом бразильских пляжей и джунглей. Так же есть интересные сцены, снятые под водой. Не шедевр конечно, но не денег, не времени, потраченных на этот фильм я не пожалел 7 из 10.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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wildrose
2 апреля 2015, 12:51
БСК и все тут. Америкосы, конечно, часто не очень умны, но все же не до такой степени, чтобы позволить себя так развести. Зачем было куда-то лезть, плыть, мучиться, когда твой поводырь-личность довольно сомнительная?!✊
Помолчим о том, что босиком они ваще далеко не ушли бы.
Короче, сюжета нет, смысла нет, только Бразилию опозорили. ✊ Зачем?! Классная страна, а Рио вообще уникальный город.
Противненько.✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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irishka
2 апреля 2015, 12:51
блин, после таких рассуждений и комментариев я даж не знаю...идти или нет!!!! ✊ м-да...как раз завтра и собиралась,а теперь меня мучают сомнения!!!!! лан,схожу...тогда напишу свои впечатления! ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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FlashL
2 апреля 2015, 12:51
Дуратский фильм, лишённый всякого смысла..!!! Так посмотришь, и вообще за границу никогда не поедешь..
2 апреля 2015, 12:51
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Помолчим о том, что босиком они ваще далеко не ушли бы.
Короче, сюжета нет, смысла нет, только Бразилию опозорили. ✊ Зачем?! Классная страна, а Рио вообще уникальный город.
Противненько.✊
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