Наша рецензия

Первое, что бросается в глаза при просмотре «Дежавю», – Тони Скотт заметно «смягчил» «картинку», предельно радикализированную во «Враге государства» и «Гневе», а в «Домино» доведенную до состояния порубленной в фарш шизоидной эйфории. Визуальный драйв здесь не столь ураганен, изображение не столь сверхконтрастно, а монтаж не столь сверхбыстр и сверхрезок. Сложно сказать, о чем свидетельствует возвращение режиссера к «среднескоростным» ритмам собственных ранних работ, – возможно, он просто…