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Дежа вю Дежа вю
Киноафиша Фильмы Дежа вю Отзывы о фильме «Дежа вю»
Deja Vu Дежа вю 2006 / США
7.6 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Отзывы о фильме «Дежа вю»

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Наша рецензия

Первое, что бросается в глаза при просмотре «Дежавю», – Тони Скотт заметно «смягчил» «картинку», предельно радикализированную во «Враге государства» и «Гневе», а в «Домино» доведенную до состояния порубленной в фарш шизоидной эйфории. Визуальный драйв здесь не столь ураганен, изображение не столь сверхконтрастно, а монтаж не столь сверхбыстр и сверхрезок. Сложно сказать, о чем свидетельствует возвращение режиссера к «среднескоростным» ритмам собственных ранних работ, – возможно, он просто…

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Maso 2 апреля 2015, 12:51
а мне очень понравилось...даже 10 баллов поставил, хотя думаю это эмоции!!! 9 баллов!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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