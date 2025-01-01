Меню
Все фильмы-номинанты «Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)» в 2024 году

Место проведения Эстония
Дата проведения 8 ноября 2024 - 24 ноября 2024
Премия за лучший фильм / Best Film
Все номинанты
Dreaming of Lions Sonhar com Leões
Paolo Marinou-Blanco
Премия за лучший первый полнометражный фильм / Best First Feature Film Award
No Dogs Allowed No Dogs Allowed
Felix Ruple, Steve Bache
Победитель
Выбор критиков / Special Jury Mention
Alucina (Fishgirl) Alucina (Fishgirl)
Javier Cutrona
Победитель
Documentary Competition / Best Documentary
Все номинанты
Never Too Late Ye ye nai nai na xie shi
Yang Lizhu
Премия "Бунтарь с делом" / Best Rebels Short
Все номинанты
Occhio Occhio
Weronika Malinowska, Dorottya Molnár, Mischa Kissin, Giulia Falciani, Christoph Mohr
Премия «Просто фильм» / International Youth Competition Programme
Все номинанты
Het Boek van Alle Dingen Het Boek van Alle Dingen
Инеке Хаутман
Neon Dreaming Rêver en néon
Marie-Claire Marcotte
Panorama
Все номинанты
The Night Practice Antrenamentul de Noapte
Bogdan Alecsandru
Премия "Бунтарь с делом" / Best Director
Ruiqi Lu
Contact Lens
Победитель
Лучший режиссер / First Feature Competition
Все номинанты
Солнце больше не взойдёт 6.6
Солнце больше не взойдёт Sunce nikad vise
David Jovanovic
Smaragda: I Got Thick Skin and I Can't Jump Smaragda: I Got Thick Skin and I Can't Jump
Emilios Avraam
Премия за лучший фильм / Children's competition
Véletlenül írtam egy könyvet Véletlenül írtam egy könyvet
Joram Willink, Nóra Lakos, Тамаш Иван Тополянски, Claudia Sümeghy, Maaike Neve
Победитель
Победитель
Лучший режиссер / Baltic Film Competition
Тонущий всухую 6.4
Тонущий всухую Drowning Dry
Laurynas Bareisa
Победитель
Смотреть трейлер
Лучший режиссер / Best Director
Все номинанты
Paolo Marinou-Blanco
Dreaming of Lions
Лучший режиссер / Critic's Picks Competition
I, the Song I, the Song
Dechen Roder
Победитель
Лучший сценарий / Best Script
Empire of the Rabbits Empire of the Rabbits
Seyfettin Tokmak
Победитель
Приз зрительских симпатий
Pyre Pyre
Победитель
Лучший оператор
Empire of the Rabbits Empire of the Rabbits
Claudia Becerril Bulos
Победитель
Лучший первый полнометражный фильм / Первый конкурс полнометражных фильмов
Все номинанты
Солнце больше не взойдёт 6.6
Солнце больше не взойдёт Sunce nikad vise
David Jovanovic
Премия "Бунтарь с делом"
Все номинанты
Всё, что произойдёт, уже произошло 9.3
Всё, что произойдёт, уже произошло Everything That Will Happen Has Already Happened
Vladan Nikolic
Contact Lens He ma pi fu
Ruiqi Lu
Конкурс короткометражных фильмов и анимации / Лучший анимационный короткометражный фильм
Все номинанты
Tako Tsubo 6.3
Tako Tsubo
Eva Pedraza, Fanny Sorgo
It Shouldn't Rain Tomorrow Amanhã Não Dão Chuva
Maria Trigo Teixeira
The Meatseller The Meatseller
Margherita Giusti
La Voix des Sirènes La Voix des Sirènes
Gianluigi Toccafondo
Dull Spots of Greenish Colours Dull Spots of Greenish Colours
Sasha Svirsky
Miserable Miracle Misérable Miracle
Ryo Orikasa
Progress Mining Progress Mining
Gabriel Böhmer
Joko Joko
Izabela Plucinska
I Died in Irpin I Died in Irpin
Anastasia Falileieva
Maybe Elephants Kanskje det var elefanter
Torill Kove
Tennis, Oranges Tennis, Oranges
Sean Pecknold
The Bleacher The Bleacher
Nicole Daddona, Adam Wilder
Flower Show Flower Show
Elli Vuorinen
Percebes Percebes
Laura Gonçalves
Конкурс короткометражных фильмов и анимации / Лучший короткометражный фильм "Живое действие"
Все номинанты
O O
Рунар Рунарссон
Days Before the Death of Nicky Jours avant la mort de Nicky
Дени Коте
Iris Iris
Jon Vatne
The Man Who Could Not Remain Silent Covjek koji nije mogao sutjeti
Nebojsa Slijepcevic
Favours Favours
Agnes Skonare
Tusinukas Tusinukas
Adas Burksaitis
Panadrilo Panadrilo
Marcela Heilbron
Cucumber Cucumber
Harald Evjan Furuholmen
Lichtblick Lichtblick
Sophia Tamaro
A Move A Move
Elahe Esmaili
Премия за лучший фильм / Первый конкурс полнометражных фильмов
Все номинанты
Smaragda: I Got Thick Skin and I Can't Jump Smaragda: I Got Thick Skin and I Can't Jump
Tonia Mishiali, Emilios Avraam
Конкурс новых талантов короткометражных фильмов / Лучшая международная короткометражка
Все номинанты
Rocky Meets Lucy Rocky Meets Lucy
Georges Rottier
Выбор критиков / Лучший фильм
Все номинанты
Hani Hani
Hou Dasheng
