Новый фильм Маргериты Ферри вновь обращается к трагической реальной истории Андреа Спеццакатены, 15-летнего подростка, который покончил с собой в 2022 году после того, как столкнулся с издевательством и травлей в социальных сетях за его предполагаемую гомосексуальность.
СтранаИталия
Продолжительность1 час 54 минуты
Год выпуска2024
Премьера в мире10 октября 2024
Дата выхода
10 октября 2024
Италия
5 ноября 2025
Сербия
o.A.
Сборы в мире$10 233 279
ПроизводствоEagle Pictures
Другие названия
Il ragazzo dai pantaloni rosa, The Boy with Pink Trousers, Chłopiec w różowych spodniach, Der Junge mit der pinken Hose, El chico de los pantalones rosas, Roosades pükstes poiss, The Boy with Pink Pants, 粉裤子男孩, 粉褲子男孩