Новый фильм Маргериты Ферри вновь обращается к трагической реальной истории Андреа Спеццакатены, 15-летнего подростка, который покончил с собой в 2022 году после того, как столкнулся с издевательством и травлей в социальных сетях за его предполагаемую гомосексуальность.

Развернуть