Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Несвятая Валентина» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Мальчик в розовых штанах
1 постер
Киноафиша Фильмы Мальчик в розовых штанах

Мальчик в розовых штанах

Il ragazzo dai pantaloni rosa 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Новый фильм Маргериты Ферри вновь обращается к трагической реальной истории Андреа Спеццакатены, 15-летнего подростка, который покончил с собой в 2022 году после того, как столкнулся с издевательством и травлей в социальных сетях за его предполагаемую гомосексуальность.
Страна Италия
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2024
Премьера в мире 10 октября 2024
Дата выхода
10 октября 2024 Италия
5 ноября 2025 Сербия o.A.
Сборы в мире $10 233 279
Производство Eagle Pictures
Другие названия
Il ragazzo dai pantaloni rosa, The Boy with Pink Trousers, Chłopiec w różowych spodniach, Der Junge mit der pinken Hose, El chico de los pantalones rosas, Roosades pükstes poiss, The Boy with Pink Pants, 粉裤子男孩, 粉褲子男孩
Режиссер
Маргерита Ферри
В ролях
Андреа Арру
Клаудия Пандольфи
Клаудия Пандольфи
Сара Чокка
Сара Чокка
Samuele Carrino
Коррадо Фортуна
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 11 голосов
6.7 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Папа может
Папа может
2026, Россия, семейный, комедия
Чарли чудо-пёс
Чарли чудо-пёс
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше