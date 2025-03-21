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Рейтинг фильма
7.5
Оцените10 голосов
7.3IMDb
Обновлено 10 марта 2026
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Интересные факты
Фильм был снят в 2023 году, затем последовал почти год пост‑продакшна, и он наконец вышел в 2025 году.