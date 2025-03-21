Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пиноккио: Раскрепощенный» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Я случайно написала книгу
7.5
Киноафиша Фильмы Я случайно написала книгу
7.5

Я случайно написала книгу

, 2024
Véletlenül írtam egy könyvet
Венгрия, Нидерланды / семейный / 18+
Пойду 0
Не пойду 0
Постер фильма Я случайно написала книгу
7.5
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Villõ Demeter
Nina
Ласло Матраи
András
Kati Zsurzs
Lídia
Bonca Hárs
Junior
Vivien Rujder
Detti
Река Тенки
Река Тенки
Adél
Дорка Гриллуш
Ката Сарбо
Ката Сарбо
Корнел Шимон
Рози Ловас
Lujza
Золтан Мушчи
Robi
Barnabás Bergendi
Waiter
Режиссер Nóra Lakos
Сценарист Nóra Lakos, Annet Huizing
Композитор Jacob Meijer, Alexander Reumers
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Венгрия / Нидерланды
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 21 марта 2025
Дата выхода
7 ноября 2025 Польша
21 марта 2025 Румыния
Сборы в мире $1 106 696
Производство BIND, JUNO11 Pictures
Другие названия
Véletlenül írtam egy könyvet, I Accidentally Wrote a Book, Hoe ik per ongeluk een boek schreef, Aus Versehen Bestseller, Es netīšām uzrakstīju grāmatu, Ma kirjutasin kogemata kombel raamatu, Ma kirjutasin kogemata raamatu, Náhodou Som Napísala Knihu, Przypadkiem napisałam książkę, Я случайно написала книгу

Рейтинг фильма

7.5
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
Обновлено 10 марта 2026

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Стоматологи богатеют на россиянах, которые чистят зубы так: роковую ошибку у раковины допускает большинство
Всего одна капля — и старые кухонные ножницы режут как новые: даже точильный камень не пригодится
Нужно ли закрывать крышку в дачном туалете или стоит проветривать: запомните раз и навсегда и подругам расскажите
Попросили ИИ нарисовать 5 фильмов СССР в стиле аниме, а вам предлагаем тест: угадайте, что это за киноленты
В ленивый вечер от скуки спасут эти 3 шикарных мини-детектива Netflix — у каждого от 7 баллов и выше на IMDb
Этот сериал обязательно нужно глянуть перед «Мстителями: Доктор Дум» — скучно не будет, ведь на IMDb ему ставят 8,2 балла
В этом тесте всего 1 вопрос, зато какой! Попробуйте угадать советский фильм, зашифрованный в ребусе
Кинг придумал самого страшного клоуна в истории из-за рекламы — вот почему Пеннивайз так выглядит
«Триикс Медиа» объявили новое голосование за лучший сериал 2026-го, но интриги нет: победитель определился за полчаса
«Я весьма недурно кидаю каштаны» — не просто странная фраза Бильбо: объясняем, что он сказал Торину Дубощиту
В России все-таки покажут «Одиссею» Нолана — дата премьеры уже известна: и тянуть с походом в кинотеатр не стоит
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше