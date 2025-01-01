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Поезда
Поезда
Pociagi
18+
Напомним о выходе в прокат
документальный
О фильме
«Поезда» — это документальный фильм в жанре «найденной плёнки», состоящий исключительно из архивных киноматериалов. Он создаёт коллективный портрет людей в Европе XX века, отражая их надежды, желания, драмы и трагедии.
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Страна
Польша / Литва / Нидерланды
Продолжительность
1 час 21 минута
Год выпуска
2024
Производство
Drygas Film Production, Era Film
Другие названия
Pociagi, Trains, Pociągi, Rongid, Τρένα
Режиссер
Мацей Дрыгас
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.6
Оцените
10
голосов
7.5
IMDb
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