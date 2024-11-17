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Постер фильма Собаки не допускаются
7.6
Киноафиша Фильмы Собаки не допускаются
7.6

Собаки не допускаются

, 2024
No Dogs Allowed
Германия / драма / 18+
Постер фильма Собаки не допускаются
7.6

О фильме

Пятнадцатилетний Габо кажется обычным подростком, который ходит в школу, играет в видеоигры со своим лучшим другом и делает всё то же, что и обычный подросток, — вот только он не такой. У него есть склонности, которые, как он знает, неправильны, но которые он не может контролировать. Он дружит с Дэйвом, мужчиной намного старше его, и делится с ним своими фантазиями. Вскоре грань между доверительной дружбой и манипуляцией стирается. Как только Дэйва арестовывают по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней, Габо должен внезапно принять решение: давать ли показания против своего наставника, рискуя раскрыть его секрет.

В ролях

Катарина Шуберт
Susanne
Оле Айсфельд
Berater Präventionsstelle
Carlo Krammling
Gabo
Robin Sondermann
Dave
Sithembile Menck
Frau Juhasz
Bineta Hansen
Emi
Sean Douglas
Sebbo
Сэмми Шрейн
Sam
Vera Fay
Maja
Lisa Riesner
Frau Makowski
Режиссер Steve Bache
Сценарист Stephan Kämpf
Композитор Andreas Pfeiffer
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 9 декабря 2025
Премьера в мире 17 ноября 2024
Производство Das kleine Fernsehspiel (ZDF), Schiwago Film
Другие названия
No Dogs Allowed, Koertele keelatud, 我15歲，你在乎嗎？

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 10 голосов
7.5 IMDb
Обновлено 8 декабря 2025

Отзывы о фильме

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