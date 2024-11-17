Пятнадцатилетний Габо кажется обычным подростком, который ходит в школу, играет в видеоигры со своим лучшим другом и делает всё то же, что и обычный подросток, — вот только он не такой. У него есть склонности, которые, как он знает, неправильны, но которые он не может контролировать. Он дружит с Дэйвом, мужчиной намного старше его, и делится с ним своими фантазиями. Вскоре грань между доверительной дружбой и манипуляцией стирается. Как только Дэйва арестовывают по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней, Габо должен внезапно принять решение: давать ли показания против своего наставника, рискуя раскрыть его секрет.