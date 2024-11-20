Дуле — счастливый мальчик, чьё детство проходит с его героическим отцом и матерью, слишком мал, чтобы понять, что их дом вот-вот будет поглощён шахтой, расположенной рядом с деревней. Если смерть, вызванная загрязнением окружающей среды, не заберет мальчика раньше. Отец Дуле по имени Вид знает об этом.
СтранаСербия
Продолжительность1 час 12 минут
Год выпуска2024
Премьера в мире20 ноября 2024
ПроизводствоPointless Films
Другие названия
Sunce nikad vise, 日出不再, Päike enam ei tõuse, Sun Never Again, Sunce Nikad Više