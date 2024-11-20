Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Солнце больше не взойдёт
1 постер
Киноафиша Фильмы Солнце больше не взойдёт

Солнце больше не взойдёт

Sunce nikad vise 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Дуле — счастливый мальчик, чьё детство проходит с его героическим отцом и матерью, слишком мал, чтобы понять, что их дом вот-вот будет поглощён шахтой, расположенной рядом с деревней. Если смерть, вызванная загрязнением окружающей среды, не заберет мальчика раньше. Отец Дуле по имени Вид знает об этом.
Страна Сербия
Продолжительность 1 час 12 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 20 ноября 2024
Производство Pointless Films
Другие названия
Sunce nikad vise, 日出不再, Päike enam ei tõuse, Sun Never Again, Sunce Nikad Više
Режиссер
David Jovanovic
В ролях
Rastko Racic
Dusan Jovic
Натаса Маркович
Radovan Miljanic
Joakim Tasic
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 15 голосов
6.8 IMDb
Отзывы о фильме

