Дуле — счастливый мальчик, чьё детство проходит с его героическим отцом и матерью, слишком мал, чтобы понять, что их дом вот-вот будет поглощён шахтой, расположенной рядом с деревней. Если смерть, вызванная загрязнением окружающей среды, не заберет мальчика раньше. Отец Дуле по имени Вид знает об этом.

