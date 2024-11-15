Воспоминания о мирной жизни Рауля Перальта постепенно растворяются на фоне бесконечного страха и подозрительности. Зловещие тайны его новых соседей, окруженные атмосферой паранойи, заставляют его пересмотреть всё, во что он когда-либо верил.
СтранаЧили
Продолжительность1 час 48 минут
Год выпуска2024
Премьера в мире15 ноября 2024
Дата выхода
23 января 2025
Чили
14
15 ноября 2024
Эстония
ПроизводствоInfractor Films
Другие названия
Patio de chacales, A Yard of Jackals, Šaakalite naabruskond, 虎狼環伺, 虎穴狼窝, 虎穴狼窩