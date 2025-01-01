Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Киноафиша
Кинофестивали
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
События
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF) 2025
Все фильмы-номинанты «Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)» в 2025 году
Место проведения
Эстония
Год проведения
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF) 2025
Темные ночи 2024
Темные ночи 2023
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2022
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2021
Темные ночи 2020
Показать все
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2019
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2018
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2017
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2016
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2015
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2014
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2013
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2012
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2011
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2010
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2009
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2008
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2007
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2006
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2005
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2004
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2003
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2002
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2001
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2000
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 1999
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 1998
Номинации
Documentary Competition / Best Documentary
Panorama
Just Film Grand Prix / Best Film
Выбор критиков / Best Director
Выбор критиков / Best Film in Critics' Picks Competition
Выбор критиков / Special Jury Mention
Показать все
Выбор критиков / Лучший фильм
Лучший художник-постановщик
Лучший оригинальный саундтрек
Лучшая актриса
Лучший продюсер Балтии по совместному производству / БАЛТИЙСКИЙ КОНКУРС
Приз зрительских симпатий HÕFF / Приз зрительских симпатий
Премия за лучший первый полнометражный фильм / Первый конкурс полнометражных фильмов
Лучший сценарий / Best Script
Лучший сценарий / Официальный отбор – конкурс
Лучший режиссер / Baltic Film Competition
Лучший режиссер / Best Director
Лучший режиссер / Critic's Picks Competition
Лучший режиссер / First Feature Competition
Лучший режиссер / Официальный отбор – конкурс
Премия за лучшую мужскую роль / Официальный отбор – конкурс
Премия за лучший художественный фильм стран Балтии / Балтийский киноконкурс
Премия за лучший художественный фильм стран Балтии
Премия за лучший первый полнометражный фильм / Best First Feature Film Award
Премия за лучший первый полнометражный фильм
Гран-при за лучший фильм
Гран-при за лучший фильм / Официальный отбор – конкурс
Упоминание жюри / Конкурс "Живое действие"
Упоминание жюри / Конкурс анимационных работ
Упоминание жюри / Короткометражный фильм "Живое действие"
Упоминание жюри / Национальный конкурс
Премия DDA «В центре внимания» / Лауреат премии DDA "В центре внимания"
Премия DDA «В центре внимания»
Конкурс новых талантов короткометражных фильмов / Best Film
Конкурс новых талантов короткометражных фильмов / Лучшая международная короткометражка
Конкурс новых талантов короткометражных фильмов / Лучший студенческий короткометражный анимационный фильм
Первый конкурс полнометражных фильмов / Лучший фильм
Первый конкурс полнометражных фильмов / Особое упоминание
Первый конкурс полнометражных фильмов
Первый конкурс полнометражных фильмов / Специальный приз жюри
Лучший короткометражный фильм / Международный конкурс короткометражных фильмов PÖFF
Лучший короткометражный фильм / Национальный конкурс короткометражных фильмов PÖFF
Премия Европейской ассоциации детского кино
Премия за лучший фильм / Best Film
Премия за лучший фильм / Children's competition
Премия за лучший фильм / Grand Prix Best Film
Премия за лучший фильм / "Полночная дрожь"
Премия за лучший фильм / Выбор критиков
Премия за лучший фильм / Первый конкурс полнометражных фильмов
Премия за лучший фильм
Текущие волны
"НОВЫЕ ТАЛАНТЫ" Приз жюри / Лучший студенческий фильм
Конкурс короткометражных фильмов и анимации / Panorama
Конкурс короткометражных фильмов и анимации
Конкурс короткометражных фильмов и анимации / Лучшая международная анимация
Конкурс короткометражных фильмов и анимации / Лучший анимационный короткометражный фильм
Конкурс короткометражных фильмов и анимации / Лучший короткометражный фильм "Живое действие"
Конкурс короткометражных фильмов и анимации / Лучший международный короткометражный фильм
Конкурс короткометражных фильмов и анимации / Лучший национальный короткометражный фильм
Премия за лучшую музыку / Лучшая музыка
Премия "Бунтарь с делом" / Best Director
Премия "Бунтарь с делом" / Best Rebels Short
Премия "Бунтарь с делом" / Бунтари с делом
Премия "Бунтарь с делом" / Награда "Бунтарь с делом"
Премия "Бунтарь с делом" / Награда "Лучший бунтарь с короткометражкой"
Премия "Бунтарь с делом"
Лучший балтийский фильм / Балтийский киноконкурс
Лучший балтийский фильм
Приз экуменического жюри – особое упоминание
Лучший первый полнометражный фильм / Первый конкурс полнометражных фильмов
Лучший первый полнометражный фильм / Специальный приз жюри
Приз Экуменического жюри / Лучший фильм
Приз Экуменического жюри / Официальный отбор – конкурс
Приз Экуменического жюри
Премия Международного киноклуба – особое упоминание
Премия Международного киноклуба
"Триденс" - специальная награда
Лучший оператор
Лучший оператор
Премия "Триденс" / Лучшая музыка
Премия "Триденс" / Лучший оператор
Премия "Триденс" / Лучший фильм
Балтийская кинопремия "Триденс" - особое упоминание
Премия ФИПРЕССИ – особое упоминание
Балтийская кинопремия "Триденс" / Лучший оператор
Балтийская кинопремия "Триденс" / Лучший фильм
Премия Эстонского общества кинематографистов за выдающиеся заслуги
Приз зрительских симпатий "Просто фильм"
Премия Эстонского общества кинематографистов / Лучший оператор-постановщик Международного конкурса «Евразия»
Премия Эстонского общества кинематографистов / Лучший оператор-постановщик Эстонского конкурса художественных фильмов о шотландском лидере
"Просто фильм" - особое упоминание / Детское жюри
"Просто фильм" - особое упоминание / Молодежное жюри
Премия «Дон Кихот» — особое упоминание
Премия АНОБА
Приз жюри «Лунатики» / Балтийское море
Приз жюри «Лунатики» / Большинству студентов нравятся эстонские короткометражки
Приз жюри «Лунатики» / Лучшая анимация
Приз жюри «Лунатики» / Лучшая фантастика
Приз жюри «Лунатики» / Лучший документальный фильм
Приз жюри «Лунатики» / Лучший эстонский короткометражный фильм
Приз жюри «Лунатики» / Международный
Приз жюри «Лунатики» / Международный студенческий фильм
Приз жюри «Лунатики» / Национальный
Приз жюри «Лунатики» / Студент
Награда за номинацию АНОБА / Лучший фильм
Награда за номинацию АНОБА
Особое упоминание / Youth Competion Just Film
Особое упоминание / Лучший международный короткометражный фильм
Особое упоминание
Премия Эстонского кино – особое упоминание / Лучший фильм
Премия Эстонского кино – особое упоминание
Премия "Нетпак" – особое упоминание
Приз жюри конкурса "Почтальоны"
Премия Балтийской дистрибуции
Особое упоминание «Анимированные мечты»
"Лунатики" - особое упоминание
"Лунатики" - особое упоминание / Балтийское море
"Лунатики" - особое упоминание / Короткометражный фильм
"Лунатики" - особое упоминание / Лучшая визуальная интерпретация
"Лунатики" - особое упоминание / Лучшая интерпретация
"Лунатики" - особое упоминание / Лучшая операторская работа
"Лунатики" - особое упоминание / Лучшая оригинальная концепция
"Лунатики" - особое упоминание / Лучший монтаж
"Лунатики" - особое упоминание / Лучший эстонский короткометражный фильм
"Лунатики" - особое упоминание / Национальный
"Лунатики" - особое упоминание / Студент
Главный приз «Лунатики» / "Лунатики" Гран при
Главный приз «Лунатики» / Короткометражный фильм
Главный приз «Лунатики» / Студенческий фильм
Студенческая премия Эстонской академии художественной анимации
Главный приз "Анимированные мечты" - «Деревянный волк»
Премия «Анимированные мечты» / Лучшая абстрактная анимация
Премия «Анимированные мечты» / Лучшая история
Премия «Анимированные мечты» / Лучшее звуковое оформление
Премия «Анимированные мечты» / Лучшие визуальные эффекты
Премия «Анимированные мечты» / Лучший дизайн
Премия «Анимированные мечты» / Лучший молодой режиссер
Премия «Анимированные мечты» / Лучший студенческий фильм
Премия «Анимированные мечты»
Премия "Просто фильм" – особое упоминание / Детское Жюри
Премия "Просто фильм" – особое упоминание / Международное жюри
Премия "Просто фильм" – особое упоминание / Молодежное жюри
Премия «Просто фильм» / International Youth Competition Programme
Премия «Просто фильм» / Гран При
Премия «Просто фильм» / Лучший детский и юношеский фильм
Премия «Просто фильм» / Лучший детский фильм
Премия «Просто фильм» / Лучший молодежный фильм
Премия «Просто фильм» / Лучший персонаж
Премия «Просто фильм» / Лучший фильм
Премия «Просто фильм» / Премия Европейской ассоциации детского кино
Премия «Просто фильм» / Приз молодежного жюри за лучший фильм
Премия «Просто фильм» / Работа в процессе
Премия ФИПРЕССИ / Лучший фильм
Премия ФИПРЕССИ / Первый конкурс полнометражных фильмов
Премия ФИПРЕССИ / Премия ФИПРЕССИ
Эстонская кинопремия / Лучший эстонский фильм
Эстонская кинопремия
Лучший североамериканский независимый фильм
Награда главного спонсора
Премия Эстонских анимационных студий
Приз зрительских симпатий / Лучший фильм
Приз зрительских симпатий / Полночная дрожь
Приз зрительских симпатий
Премия эстонских кинокритиков
Премия за выдающиеся заслуги
Премия Нетпак / Special Jury Prize
Премия Нетпак / Лучший азиатский фильм
Премия Нетпак / Лучший фильм
Премия Нетпак
Специальный приз жюри / Первый конкурс полнометражных фильмов
Специальный приз жюри / Приз жюри FICC
Специальный приз жюри
Гран При
Гран При / Гран-при за лучший фильм
Гран При / Лучшая актриса
Гран При / Лучший актер
Гран При / Лучший режиссер
Гран При / Лучший сценарий
Гран При / Лучший фильм
Премия Дон Кихота
Приз жюри / Короткометражный док
Приз жюри / Лучшая актриса
Приз жюри / Лучшая музыка
Приз жюри / Лучший актер
Приз жюри / Лучший оператор
Приз жюри / Лучший оператор-постановщик
Приз жюри / Лучший полнометражный фильм
Приз жюри / Лучший режиссер
Приз жюри / Лучший сценарий
Приз жюри / Просто фильм
Приз жюри / Специальный приз жюри
Другие награды и фестивали
Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Послание к Человеку
1993-2025
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Окно в Европу
1993-2025
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Этот советский хит запутаннее, чем «Бойцовский клуб» и «Субстанция»: Яндекс выяснил, о каком фильме зрители чаще спрашивают нейросеть
Звезда «Гладиатора» разнес сиквел в пух и прах: Рассел Кроу прямо объяснил, почему Максимум никак не мог быть отцом Луция
«После "Опасного" ждем новый удачный проект!»: для ТВ-3 снимают детектив «Возвращенец» про 2-х напарников: переплюнет ли он дуэт Брагина и Шибанова?
Когда выйдет второй сезон «Больницы Питт»: первый мигом заполучил оценку 8.9 на IMDb – так что у продолжения уже есть дата
Был Ливанов, Дауни-младший, Камбербэтч — теперь Гай Ричи открывает новую главу: новый Шерлок вступает в игру, и вы уже видели его в «Гарри Поттере»
«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне
«Один из самых впечатляющих»: европейцы разглядели шедевр в этой мрачной фантастике из СССР — после «Сталкера» думали, что лучше уже не будет
«Этого не было даже у Ридли Скотта»: «Трудно быть богом» станет русской «Игрой престолов» - от размахов в шоке даже Собянин
«Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно
«100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия
«Пожалуй, моя лучшая роль»: своей работой в этом фильме Шаламе гордится больше всего – не «Дюна» и уж тем более не «Интерстеллар»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667