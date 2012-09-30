Во 2 сезоне 3 серии сериала «Однажды в сказке» прямолинейная Эмма и тихая Мэри Маргарет встречаются с воительницей Мулан, Авророй и рыцарем Ланселотом. Им необходимо определить местонахождение портала, который вернет их обратно в родной Сторибрук.