Во 2 сезоне 1 серии сериала «Однажды в сказке» волшебные персонажи пробуждаются от сломанного мэром Реджиной проклятия Злой Королевы. Ко всем героям возвращаются воспоминания о прошлой жизни, но теперь они не могут вернуться в сказочную страну.