Во 2 сезоне 14 серии сериала «Однажды в сказке» пока загадочный мистер Голд, Эмма и Генри собираются отправиться на опасные поиски мальчика в Нью-Йорк, Регина, Кора и Хук хотят разыскать одно из самых ценных владений Румпельштильцхена.
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