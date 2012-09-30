Во 2 сезоне 14 серии сериала «Однажды в сказке» пока загадочный мистер Голд, Эмма и Генри собираются отправиться на опасные поиски мальчика в Нью-Йорк, Регина, Кора и Хук хотят разыскать одно из самых ценных владений Румпельштильцхена.