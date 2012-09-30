Во 2 сезоне 21 серии сериала «Однажды в сказке» прямолинейная Эмма и ее родители занимаются поисками Реджины. Они обнаруживают, что она пропала без вести. Темная Свон верит, что Тамара имеет какое-то к этому отношение.
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