Во 2 сезоне 4 серии сериала «Однажды в сказке» отвращение тихой Белл к непрекращающейся жажде власти загадочного Голда достигло апогея, и она пригрозила оставить его, если он не сможет изменить злые взгляды. Гномы поднимают свои топоры.