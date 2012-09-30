Во 2 сезоне 4 серии сериала «Однажды в сказке» отвращение тихой Белл к непрекращающейся жажде власти загадочного Голда достигло апогея, и она пригрозила оставить его, если он не сможет изменить злые взгляды. Гномы поднимают свои топоры.
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