Во 2 сезоне 22 серии сериала «Однажды в сказке» жители Сторибрука готовятся к концу, когда Грег и Тамара нажмут на спусковой крючок, который злобная Реджина поместила в проклятие. Загадочный мистер Голд сокрушается от горя.
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