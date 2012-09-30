Во 2 сезоне 22 серии сериала «Однажды в сказке» жители Сторибрука готовятся к концу, когда Грег и Тамара нажмут на спусковой крючок, который злобная Реджина поместила в проклятие. Загадочный мистер Голд сокрушается от горя.